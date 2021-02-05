NBA／反對辦明星賽 詹姆斯也開槍：這打了球員一大耳光

繼國王隊後衛福克斯（De'Aaron Fox）開第一槍，說出NBA今年辦明星賽是很愚蠢的事之後，暫居西區票選第一的指標人物湖人球星詹姆斯(LeBron James)也出來補槍，在疫情期間辦NBA明星賽，是對球員「打了一記大耳光！」

NBA於今天公布首波明星賽票選結果，這表示原本賽季初要取消的明星賽，決定要恢復舉辦，比賽可能安排在美國時間3月7日在亞特蘭大舉行。

詹姆斯說，「對於全明星賽，我零能量、零興奮。」他接著說，「我對此不高興。如果我被選中，我的身體及精神屆時都不會在那兒。」

他還說，「我們在休季中只休息了71天，然後進入賽季，我們原本被告知我們不用參加全明星賽，所以對我們會有一段小小的休息時間。然後他們突然就拋出了要辦明星賽。這對我們球員來說是一記大耳光。我們仍在應對疫情中，卻要把我們置於一個開放城市中。」