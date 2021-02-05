NBA／傳勞資達成共識 明星賽3月7日亞特蘭大登場

中央社 / 紐約4日綜合外電報導
美國職籃NBA聯盟與球員工會已達成共識，將於3月7日在亞特蘭大舉辦本季NBA明星賽。 截圖自NBA官方推特
美國職籃NBA聯盟與球員工會已達成共識，將於3月7日在亞特蘭大舉辦本季NBA明星賽。 截圖自NBA官方推特

運動媒體The Athletic報導，美國職籃NBA聯盟與球員工會已達成共識，將於3月7日在亞特蘭大舉辦本季NBA明星賽。

根據報導，雙方已完成細節商討，本週可能對外公布消息。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，NBA原本已取消2月在印第安納波利斯（Indianapolis）舉行的傳統明星賽週末活動。不過勞資雙方後來討論是否縮減活動規模，並於3月7日移師亞特蘭大（Atlanta）舉行明星賽。

NBA季中休賽時段為3月5日至10日。

根據稍早的媒體披露，明星賽地點可能在亞特蘭大老鷹隊的州農體育館（State Farm Arena），或當地其中一個傳統黑人學院或大學的體育館。

球員工會主席、鳳凰城太陽隊後衛保羅（ChrisPaul）支持這個構想，因為這樣的安排不僅可彰顯傳統黑人院校，也可提供疫情紓困經費。

受到疫情所擾，即使今年的明星賽開放球迷進場，入場人數也會大受限制。

NBA 保羅

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