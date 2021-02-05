看得見的國王新衣 哈利伯頓成新人王大黑馬

國王116：111力克塞爾蒂克，10勝11敗勝率逼近五成，西區排名暫居第11，比起11勝9敗塞爾蒂克，戰績相差沒有很大。塞爾蒂克是爭冠級別球隊，開季只打出11勝9敗戰績並不合格。國王重建多年，已經14年沒打進季後賽，眼前目標只是努力搶進季後賽球隊，兩隊現況、實力、競爭力都不同。

國王拿下這場逆轉勝意義不凡，尤其是21歲菜鳥後衛哈利伯頓貢獻21分，他的出色表現為國王穿上真材實料看得見的新衣，從板凳上來場均貢獻11.2分、5.4助攻、3.7籃板。他是今年最不起眼，卻令人萬分期待「超值新人」。

哈利伯頓196公分，能打控球和得分後衛兩個位置，2020年第一輪第12順位新人，菜鳥球季4成7投籃命中率和4成2三分球命中率，助攻/失誤比高達3.4(NBA最頂尖控球代表太陽後衛保羅助攻/失誤比是3.3)，哈利伯頓清新、高效又成熟表現，遠遠超過國王在第12順位選進他的期待。

國王開季有好幾場比賽自亂陣腳，輸得莫名奇妙。但近來球隊狀況逐漸好轉，新秀哈利伯頓(左)也跟著快速成長，在攻守兩端給球隊添了不少動能。 美聯社

出手選擇成熟，投籃能力在菜鳥中屬第一級，哈利伯頓還擁有出色創造力與傳球視野，每場從板凳出發還能送出5.4次助攻，光憑這一點就足以入選年度新人第一隊。身高臂展出色，投籃穩定，能持球、創造空間，視野、格局、解讀比賽都足夠成熟，哈利伯頓悄悄在國王打出關注力，這個菜鳥能力非凡，潛能十足。

哈利伯頓從板凳出發，每場比賽上場近29分鐘，宛如先發主力，他在第四節和決勝期經常被教練擺在場上搭配福克斯、巴恩斯、希爾德，足以證明自己在國王陣中重要性。

國王先發控衛福克斯(左)都對哈利伯頓(右)這位小老弟讚譽有加。他認為今年的新人連夏季聯盟都沒得打，但哈利伯頓現在的表現卻像是已經在NBA打過二、三年的球員了！ 歐新社

最近六戰5勝1敗，國王防守還是沒有太多改善，失分聯盟第二高，防守效率倒數第一，對手投籃命中率逾4成8(聯盟倒數第二)，但國王慢慢學會打關鍵球，決勝期把握性愈來愈高，新人帶來新期待。國王今年想要搶西區季後賽八強應該還是很難，但哈利伯頓為國王帶來無比新鮮感和未來希望。

今年新人黃蜂「三球」鮑爾最受到矚目，場均12.7分、6籃板、6助攻全能表現比球家大哥鶸鶘「一球」鮑爾更吸睛。尼克後衛魁克利場均12.4分也很搶眼，狀元灰狼後衛愛德華茲場均13.6分，榜眼勇士中鋒懷斯曼12.2分、6.1籃板都是今年表現最出色菜鳥。

在NBA官網的新人階梯專欄中，本周黃蜂隊的鮑爾評價佔據第一，哈利伯頓則快速上升到了第二名。 美聯社

哈利伯頓最特別的地方在於他極出色助攻/失誤比，還有穩定投籃能力，解讀比賽攻防在今年新人都是最頂尖表現。過去六戰哈利伯頓替補上場時間超過31分鐘，場均13.5分，進攻穩定輸出，防守減少錯位。

國王現在最大戰力問題還是「防守不濟」，防守效率聯盟倒數第一，場均失分倒數第二，大量失分和防線漏洞，導致國王經常在決勝期或下半場失守。國王教練華頓三年來始終沒有為國王打下防守基礎，建立防守體系，同時用強悍防守建立球隊文化。

國王變得更好的關鍵在防守，防守最主要建立在教練要求、執教和球員努力程度。只要能調整打好防守減少失分，更重要是下半場拉升防守強度，國王很有機會在陣容深度和水準以上三分球表現下成為一支季後賽球隊。

國王隊開始要求加強防守，哈利伯頓(右)也跟著認真學習防守技巧。 美聯社

哈利伯頓無疑是國王今年球季最大驚奇，他極有可能成為今年新人第一隊成員，甚至拿下年度新人王，未來也有機會跟國王先發主控福克斯競爭球隊核心，改變這支迷失超過14年球隊文化。