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NBA／運動能力和詹皇相似？ 約柯奇笑稱：他跳得有我高嗎？
金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）開季以來已經連續20場比賽完成雙十，寫下NBA和ABA合併以來第2長的紀錄。如此強勢而穩定的表現也讓他和詹姆斯（LeBron James）成為年度MVP的熱門人選。
日前在接受採訪時，約柯奇被問到自己和詹姆斯有哪些相似之處，他開玩笑地表示：「首先，我們兩個的速度差不多，而且我們擁有一樣的運動能力。我是不知道詹姆斯是不是和我跳得一樣高？我們的敏捷度是一樣的，他比我老一些，不知道能否跟得上我？」
最後約柯奇也知道自己快「掰」不下去了，坦言自己只是開開玩笑。
「他是聯盟最好的球員，已經打了這麼多年，能夠以任何方式影響比賽。我們在對於隊友的影響力方面有相似之處，就這方面比較像而已。」約柯奇說。
目前金塊取得12勝8敗的成績，名列西區第4，與第3名的湖人有著3場勝差，約柯奇認為球隊戰力還沒達到紫金軍團的等級。
「我認為我們還需再努力一點才能達到他們的層級。因為他們擁有比我們更豐富的經驗。像是小加索（Marc Gasol）、戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯都是冠軍贏家。他們的經驗遠比我們充足。」約柯奇說。
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