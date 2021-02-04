快訊

國三南下南港交流道 大貨車失控側翻造成大塞車

25元買飲料中千萬！11、12月期統一發票中獎名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／運動能力和詹皇相似？ 約柯奇笑稱：他跳得有我高嗎？

NBA台灣 / udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇。 美聯社
約柯奇。 美聯社

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）開季以來已經連續20場比賽完成雙十，寫下NBA和ABA合併以來第2長的紀錄。如此強勢而穩定的表現也讓他和詹姆斯（LeBron James）成為年度MVP的熱門人選。

日前在接受採訪時，約柯奇被問到自己和詹姆斯有哪些相似之處，他開玩笑地表示：「首先，我們兩個的速度差不多，而且我們擁有一樣的運動能力。我是不知道詹姆斯是不是和我跳得一樣高？我們的敏捷度是一樣的，他比我老一些，不知道能否跟得上我？」

最後約柯奇也知道自己快「掰」不下去了，坦言自己只是開開玩笑。

「他是聯盟最好的球員，已經打了這麼多年，能夠以任何方式影響比賽。我們在對於隊友的影響力方面有相似之處，就這方面比較像而已。」約柯奇說。

目前金塊取得12勝8敗的成績，名列西區第4，與第3名的湖人有著3場勝差，約柯奇認為球隊戰力還沒達到紫金軍團的等級。

「我認為我們還需再努力一點才能達到他們的層級。因為他們擁有比我們更豐富的經驗。像是小加索（Marc Gasol）、戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯都是冠軍贏家。他們的經驗遠比我們充足。」約柯奇說。

相關新聞

哈登的火箭人生 荒唐鬧劇完整回顧

在1月13號，在三天內主場被湖人海虐兩次後，開季3勝6敗的火箭隊內部氣氛已經炸鍋。季後賽功虧一簣的痛苦、明星球員的來來去去、更可怕的是，哈登公然擺爛的態度。 兩場共輸35分後，據說哈登已經知道籃

火箭靠資源回收拚升空 要小心三傷虎不定時炸彈

火箭最近六連勝，不但是全聯盟近況最好的前十支球隊，近十戰七勝的表現也和東區的籃網並列。乍看之下，哈登（James Harden）交易案對於這兩隊是互取其利，火箭雖然失去了MVP級的當家球星，卻還是擁有

NBA／發展聯盟新賽季開打 林書豪：重新享受比賽

林書豪所屬的發展聯盟聖塔克魯茲勇士隊，預計在2月11日迎來首戰，發展聯盟官方推特今上傳宣傳影片，請他分享開打前的心情。 "one of my biggest goals is to come her

NBA／讚詹姆斯現在才是巔峰 韋德：除了髮際線外

NBA退休球星韋德（Dwyane Wade）日前接受面訪，提及他的對手兼前隊友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的第18個賽季時表示，「現在的詹姆斯是我見過最強的詹姆斯」 韋德在美國po

NBA／批喬治不尊重湖人 達德利：他成就不比詹姆斯

洛杉磯快艇明星前鋒喬治（Paul George）近來話題不斷，在昨天才公開批評自己不受裁判尊重後，今天砲火卻轉向了自己，...

NBA／自請下放尼克發展聯盟 前首輪選秀盼拯救生涯

尼克本季在新任主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）帶領下打出煥然一新氣象，其中讓長人藍道（Julius Randle）承擔控球重責收到奇效，但此舉背後犧牲品就是本已嫌擁擠的後場，特別是史密斯（De

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。