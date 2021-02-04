NBA／讚詹姆斯現在才是巔峰 韋德：除了髮際線外

NBA退休球星韋德（Dwyane Wade）日前接受面訪，提及他的對手兼前隊友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的第18個賽季時表示，「現在的詹姆斯是我見過最強的詹姆斯」

韋德在美國podcast節目「No Chill with Gilbert Arenas」時透露，詹姆斯的運動能力至今仍維持在巔峰，「我現在看他的比賽總想問，他現在還有弱點嗎？從免責區到中場，他做得到任何事，命中率維持在45%以上而且傳球視野更好，加上看遍各種防守陣式，現在的詹姆斯是我見過最強的詹姆斯。」

已年屆36歲的詹姆斯本季仍維持高效，出賽了湖人隊至今所有的22場比賽，繳出場均25.0分7.7籃板7.5助攻的全能表現。

只不過韋德忍不住還是要再虧一下詹皇日益後退的髮線，「我認識很多人，在身上花很多錢，但沒什麼效果。只有上帝對他說：『我會給予你所有的一切，除了髮際線。』」