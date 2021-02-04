NBA／批喬治不尊重湖人 達德利：他成就不比詹姆斯

洛杉磯快艇明星前鋒喬治（Paul George）近來話題不斷，在昨天才公開批評自己不受裁判尊重後，今天砲火卻轉向了自己，洛杉磯湖人前鋒達德利（Jared Dudley）在最新出版的書中提到，喬治上賽季對外暗示快艇才是洛杉磯最強的球隊，是對於湖人的不尊重，畢竟他的生涯成就都還無法與詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）相提並論。

由達德利和共同作者華勒斯（Carvell Wallace）共同撰寫的新書《在NBA泡泡賽區：一段個離檢疫的冠軍賽季》在近期發表，書中主要是描述了湖人上賽季爭冠的過程，並談到了湖人與同城的快艇檯面上、下激烈競爭的狀況，包括快艇在全市遍佈了廣告宣傳看板，其中還包括策略性的放置在接近湖人練習球場的高速公路上，讓湖人球員都看在眼中。

不過書中他提到，上賽季最讓湖人球員感到不受尊重的則是喬治的言論，達德利寫到，「我們聽到一些人在談論，誰才是洛杉磯最好的球隊，我不介意雷納德（Kawhi Leonard）那樣說，因為他曾拿過冠軍，我也不在乎貝佛利（Patrick Beverley）說，因為他就是那種會噴垃圾話並以此為生的人，我們尊重的他拚勁；但我認為喬治說這些話就有點不尊重人，他從未贏過什麼，成就更無法與詹姆斯和戴維斯相提並論，這段話也成為我們的動力。」

達德利的憤怒緣起於上賽季媒體日時，喬治曾在接受媒體訪問時被問到，他與雷納德是否是聯盟最強的雙人組合時，他曾表示不知道別人該如何擊敗他們倆，達德利今天受訪時強調，這樣的話語被湖人球員解讀成喬治對於他們的不尊重，也因此把它當作是額外的動力。

不過對於無端成為達德利新書中的焦點，喬治則是選擇輕描淡寫得帶過，「希望上帝保佑達德利，他喜歡把我的名字丟到書中，但我不知道他在說什麼，上帝保佑他。」

快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）也表示，一點都不在乎達德利書中寫些什麼，「我知道我不能在這邊說些什麼，所以我不會這樣做，但誰在乎他寫些什麼？我們只要知道自己是誰，該怎麼比賽，何必在乎別人怎麼說、外界怎麼想，我也希望喬治能做到這點。」

湖人與快艇上賽季雖然未在季後賽交鋒，但本賽季開幕戰碰頭時由快艇拿下勝利，達德利也希望能在今年季後賽與快艇交鋒，「我們希望與快艇在西區決賽碰頭，因為他們有才華、有明星和出色的教練，聯盟會需要這一場對戰，儘管他們現在更希望我們打籃網。湖人永遠都代表洛杉磯，儘管快艇可以拿下10座總冠軍，但這點都不會改變，因為這已經是歷史。」