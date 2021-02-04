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NBA／發展聯盟新賽季開打 林書豪：重新享受比賽
林書豪所屬的發展聯盟聖塔克魯茲勇士隊，預計在2月11日迎來首戰，發展聯盟官方推特今上傳宣傳影片，請他分享開打前的心情。
"one of my biggest goals is to come here and soak everything in and enjoy it."— NBA G League (@nbagleague) February 3, 2021
Check In with @JLin7 👇 pic.twitter.com/g6ltXURqwA
林書豪表示，「經過了艱難的2020，包括疫情，很多令人失望的事，沒有事可以把它當作理所當然，光是能上場比賽都會讓人頓時覺得神清氣爽，我來到這裡最大的目的就是讓自己沉浸，並好好享受這一切。」
「這是我職業生涯的第11個球季，但在種種因素之下，我覺得自己就像回到菜鳥球季，可能是因為去年的一切、疫情，現在每次踏上球場的感覺都與過去不太一樣。」
「我只能沉浸在其中並擁抱他，如果做不到，那我覺得會是個失敗的發展聯盟賽季。」
林書豪提到，唯有享受比賽，才能在發展聯盟打出成績、把握住機會，「當然挑戰會很艱鉅，但這就是每個籃球員真正想要的，不是嗎？你想要去挑戰、去受到鎂光燈矚目，我想開幕戰會非常令人興奮。」
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