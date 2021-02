NBA／發展聯盟新賽季開打 林書豪：重新享受比賽

林書豪所屬的發展聯盟聖塔克魯茲勇士隊,預計在2月11日迎來首戰,發展聯盟官方推特今上傳宣傳影片,請他分享開打前的心情。

"one of my biggest goals is to come here and soak everything in and enjoy it."



Check In with @JLin7 👇 pic.twitter.com/g6ltXURqwA