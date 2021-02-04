火箭靠資源回收拚升空 要小心三傷虎不定時炸彈

火箭最近六連勝，不但是全聯盟近況最好的前十支球隊，近十戰七勝的表現也和東區的籃網並列。乍看之下，哈登（James Harden）交易案對於這兩隊是互取其利，火箭雖然失去了MVP級的當家球星，卻還是擁有三位全明星球員能為球隊打出好成績。然而，細看火箭三星的狀況，他們身上都各有令人擔心的未爆彈，不知道何時會引爆。

哈登走人，球隊因為失去過去8年的心臟而重傷倒地，當地球迷也因此復怒傷心，同樣是帶著傷後的身體和記憶來到H-Town的三個昔日明星，算是來和這個城市一起療癒。沃爾（John Wall）、卡珍斯（DeMarcus Cousins）和歐拉迪波（Victor Oladipo）三人合計入選過11次明星賽，都在2019年時重傷，在本季仍算是傷後復出。這三隻受傷之後的老虎還有多少威力，原本一直被人懷疑，火箭還因此被戲稱為「資源回收中心」，很可能只是讓這三人打復健賽的訓練站而已，對戰績沒有太大幫助。

結果歐拉迪波、沃爾和卡珍斯目前為火箭出賽的比賽中，分別拿下了場均22分、17.8分及8.8分，火箭不只扭轉了季初的三勝六敗低潮，防守排名也從一開始的22名躍居聯盟第一，更打出了令球迷驚喜的連勝行情。但是，接下來的發展可能不會一直那麼順利，因為火箭的「三傷虎」不只是時打時停，身上還各自掛著不同的不定時炸彈。若是拆彈不慎而爆炸，火箭就可能空中解體。

火箭在送走哈登之後成了「資源回收」中心，但沒想到的是沒多久就打出6連勝，這是一時的好運還是痞極泰來，有待時間來檢驗。 美聯社

炸彈一：傷勢隱憂

這三人都曾傷停全季，沃爾和卡珍斯還是在同一隻腳兩度受傷，他們三人本季全是在復出之路上小心翼翼地前進。三人都有各自的復健團隊在盯著，也都得遵守嚴格的傷後管理守則，像是歐拉迪波在火箭的首秀延後，後來對上獨行俠也不能打，都是因為這個限制。而本季沃爾19場比賽就缺賽了7場，卡珍斯缺賽3場，歐拉迪波則是缺陣5場，光是加入火箭之後的短短8場比賽就停賽2場。對火箭來說，這些缺賽場次全是戰力的缺口。

再小心的保護，三人舊傷是否會復發仍是未知數。即使保護了舊傷部位，也很可能因為代償作用而造成其他部份使用過度，產生新的傷勢。三人若是又受傷，自然會嚴重減損火箭的戰力。即使沒有任何人受傷，三人這樣斷斷續續的出賽也會直接衝擊到火箭陣容的磨合度及穩定度。

像是歐拉迪波在火箭的首秀，其他兩人就沒上場，火箭也輸球。等到沃爾在1月23日復出比賽時，歐拉迪波又缺陣休養。所以歐拉迪波雖然在1月16日就加入火箭，但三人正式合體一同出賽要等到十天之後對巫師。

火箭本季至今打了19場，主力後衛沃爾(中)就缺賽多達7場，可見火箭對他還不敢正常使用，深怕他再次出現嚴重傷勢，對於卡珍斯和歐拉迪波應該也會有相同的考量。 美聯社

那場比賽，三人都拿下雙位數的得分，看似一個好采頭，而目前三人合作的戰績是4勝0敗，但其中只有一場是三人同場先發，其他三場卡珍斯都是打替補。卡珍斯在其中兩戰的得分都是個位數。要湊齊三人同時出賽已經不易，接下來三人得要更適應彼此的打法和角色分配，才有辦法維持住好成績。

炸彈二：心態危機

過去這三人不只是全明星級球員，在受傷前也都是原屬球隊的一哥。雖然經過傷勢和交易的種種折磨，在復健及轉隊的過程之中已把當年的銳氣給磨掉不少，但嘗過當老大的滋味之後，心中的傲氣能壓得住多久卻是沒人知道。

即使三人相安無事，無人想爭出頭當老大，願意一直像過去這幾場比賽這樣，全心而無私地為火箭合作贏球，但三人自己還有不同程度的信心危機和脾氣問題，這一點也和他們受過傷的身體及心理有關。

像是卡珍斯，先是2018年在鵜鶘弄傷左腳阿基里斯腱，後來又在2019年開季前弄傷同一隻腳的前十字韌帶，就此錯過了去年湖人的封王之旅，這一再的打擊讓他的火爆脾氣有所收歛。但在1月4日對上獨行俠的比賽之中，他還是創下了全聯盟在這兩季第二快被驅逐出場的紀錄，那場比賽他替補出賽，只打了2分53秒就被裁判給趕出場。

回看那個判決，卡珍斯吃了這兩記哨音實在有點冤，雖然他控制脾氣的能力已經比以前好很多，但因為過往的紀錄還是給了裁判不好的印象，一旦稍有不慎，照樣會爆發意外。

卡珍斯(中)個性火爆，雖然近年已經較為收斂，但很難保證不會突然發作，屆時有可能破壞得之不易的團隊化學效應。 美聯社

歐拉迪波雖然沒有太多個人情緒控制的問題，但與球團之間的信任度卻需要重建。在印地安納大學成名的他，原本預期自己將在同州的溜馬繼續穩坐一哥的位置。結果2019年右膝股四頭肌的傷勢打亂了他的計劃，接著因為復出的期程和球隊不同調而產生磨擦，也就此和管理階層失去了互信，最後在四方大交易中被送走。因為傷勢而對球隊衍生出來的信任問題，即使換到了火箭也需要一段時間重建基礎。

曾是巫師少主的沃爾，則是在2018年因為左腳傷勢而動手術整季報銷，2019年復健時又在家摔倒傷了同一腳的阿基里斯腱。在沃爾因傷缺陣的這段期間，他的雙槍搭檔比爾（Bradley Beal）聲勢一路走高，就此凌駕在沃爾之上，這讓他在和巫師分手的過程之中也出現雜音。也因此，相較於其他兩人的脾氣和信任問題，沃爾在個人打法上還得面對更大的信心危機。

在這三人之中，球團對沃爾的期許最大，但沃爾傷後所帶來的陰影，已經在他心中建起了一座高牆，讓他還無法回到全盛時期的自己。過往擅切能投的侵略式打法，在傷後的諸多限制和疑慮之中已經變得保守，體能也因為受傷而受到限制。沃爾轉換球風之後，讓他的本季的得分表現掉到近五年的最低點，也不及他的生涯平均數據。若是沃爾的信心再遭打擊，表現開始更往下探，火箭的戰績就不妙了。

炸彈三：交易熱點

這三人的合約狀況都不同，但在本季還是都有可能成為交易標的。而就三人目前的交易價值及可能性來看，仍是以歐拉迪波最高。

從歐拉迪波加入火箭的第一天起，就傳出湖人對他有興趣，而各方傳言也說歐拉迪波自己想要離開，前往邁阿密是他的第一選擇。再加上這兩天傳出的塞爾蒂克及76人交易條件，很多有爭冠能力的球隊都對歐拉迪波很有興趣，也因此許多專家認為歐拉迪波在火箭的日子不會太久，而他自己也沒有一定要留在休士頓的理由。

只希望火箭這一波連勝能夠讓歐拉迪波改觀，目前火箭不只防守強度大增，在進攻上更是熱不可擋。過去兩戰，火箭都曾釋放單節48分的得分洪量，這已經隊史第三高的單節得分紀錄。對上雷霆的紀錄之夜，全隊單節11顆三分平了聯盟紀錄，全場28顆也締造隊史新高標。

過去幾季追求極致小球和恐佈三分的火箭，在全面大改組之後居然還有更多的能量來衝破極限，顯見現在的火箭並不是一支只靠球星打球的隊伍，而是全員式的共同合作。歐拉迪波會不會因此而願意留下，而管理階層能不能忍住交易誘惑，留住目前這樣的三星共構，都會是影響火箭本季繼續升空的關鍵。

歐拉迪波(中)是火箭不得已的情況下換來的球員，而歐拉迪波比較想去熱火，原本雙方是郎無情妹也無意，不過這一波連勝之後，或許想法都會有所改變。 美聯社

本季在因緣巧合之下，讓休士頓組成了另類的三巨頭，三位全明星球員在熬過身心重傷之後，都正尋求再起。他們能不能在火箭打出自己原來的身價還不知道，但只要其中任何一個人成功復出，都會是一個勵志的故事。若是三人都能同時證明自己的身手仍在，原本失去哈登而掉入重建的火箭，也許會在本季就立刻跌深反彈。但反過來看，若是上述這三人身上的炸彈全數引爆，火箭也只有墜地的份。

火箭要想從「資源回收中心」變成「球星再生工廠」，接下來就看總管史東（Rafael Stone）和總教練西拉斯（Stephen Silas）有沒有辦法成功拆彈，並且進一步引出火箭更強的團隊攻守能量了。