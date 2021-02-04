哈登的火箭人生 荒唐鬧劇精彩回顧

在1月13號，在三天內主場被湖人海虐兩次後，開季3勝6敗的火箭隊內部氣氛已經炸鍋。季後賽功虧一簣的痛苦、明星球員的來來去去、更可怕的是，哈登公然擺爛的態度。

兩場共輸35分後，據說哈登已經知道籃網隊的交易成局了，他走進記者室開始那場著名的視訊訪問，向火箭告別。「我們就是爛——嗯，你知道，我們就——我們不——從團隊化學、球員素質，都是啦。太明顯了，就像我前幾場就在講，嗯，從比賽一開始，（湖人）就很積極，他們是支成熟，冠軍級的球隊。嗯，他們就是聯盟最強的隊伍之一。嗯，你知道，我喜歡這個城市。你知道，我真的已經付出一切。現在情況好瘋狂，這不是我可以修得好的。嗯，對，謝謝，掰掰。」

從十月底哈登公開要求交易後，火箭國度就陷入大混沌時期。十個禮拜的折磨，到那天由新教頭希拉斯（Stephen Silas）召集的會議，所有人的怒氣一次爆發。哈登在這段期間，從拒絕向球隊報到，到惡名昭彰的慶生事件，火箭上下看在眼中，真是佛也發火，士可忍孰不可忍。

在會議中，新加入火箭的沃爾（John Wall）和卡森斯（DeMarcus Cousins）都說了重話。這兩位前明星選手都在長期受傷後，希望在火箭重新出發，他們直接質疑哈登的決心和責任感。這種對話已經成為火箭隊近三年的基調了，從剛和沃爾交換球隊的衛少（Russell Westbrook），到飲恨離城的保羅（Chris Paul），甚至更久一點，問問霍華德（Dwight Howard）和林書豪，這種充滿負能量的氣氛已經盤據許久。在縱容哈登已久的總管莫雷（Daryl Morey）和總教練丹東尼（Mike D’Antoni）相繼離隊後，火箭尋求一些新鮮的空氣，而哈登的自大陰魂卻無所不在地滲透進休息室的每個角落。

從2012年哈登踏進火箭球場開始，球隊戰績出現明顯的提升，但球隊內部也開始出現負能量，經過時間的累積之後相當恐怖，保羅和衛斯特布魯克都只能撐一個球季。 歐新社資料照片

上季在奧蘭多泡泡中，保羅率領的雷霆隊把火箭在季後賽首輪就逼到第七場，雖然驚險過關，火箭在下一輪碰到大魔王詹皇和湖人，在五場後就黯然出局。莫雷和丹東尼的終極小球戰術再次在季後賽碰壁，終於讓火箭體會到，這樣是行不通的。於是，一場跳船潮開始了。

丹東尼在火箭出局後隔天，突然宣布他不幹了。在他火箭的四年任教期間，年年進季後賽，卻次次連西區冠軍的邊都摸不到，他以哈登為中心建立的體系，雖然深得大鬍子的心，戰績卻無法令老闆佛提塔（Tilman Fertitta）滿意，在苦等不到老闆一通慰留電話後，在從佛州飛回休士頓的飛機上，丹東尼向火箭全隊表明他的辭意。接著是一手把哈登從雷霆挖角過來的莫雷，在丹東尼辭職後，也心生去意，雖然他在一個月後才用想多陪陪家人的藉口離開火箭，但卻在不到兩週後，莫雷赫然宣布去當76人隊的籃球總裁。

火箭隊啟用莫雷的左右手，原本擔任球團律師的史東（Rafael Stone）繼任，史東上任後的第一個任務，就是為私下求去的衛少找下家。剛好沃爾也想換個新環境，火箭和巫師一拍即合，衛少可以去DC繼續當他的球鷹，也和他雷霆的前恩師布魯克斯（Sean Brooks）重聚。沃爾初來乍到，怎麼也想不到，去了個積習已深的毒窟，在這個哈登的宇宙中，所有事情都圍繞著鬍子哥運轉，他到了，球隊才可以開始練球；他沒來，球隊包機不准起飛。還好，第一次當總教練的希拉斯不是丹東尼，史東也不是莫雷。

沃爾(右)剛轉隊到火箭之後，沒想到球隊內部竟然是烏雲罩頂，恐怕會有誤上賊船的感覺。 美聯社

運動家網站的伊柯（Kelly Iko）和亞密克（Sam Amick）報導說當時哈登和衛斯特布魯克都支持火箭聘用希拉斯，但哈登卻在希拉斯椅子還沒坐熱時，就要求被交易。哈登恭喜希拉斯首度當上總教練，並且保證他會保持專業精神，接受希拉斯的嚴格教導。只是沒過多久，哈登請求交易的傳聞就鬧開，加上十二月初哈登前往亞特蘭大和賭城，用裝著十萬美金和一支法蘭克穆勒名錶的Prada袋子幫好友，饒舌歌手小寶貝（Lil Baby）慶生的事件曝光，打臉希拉斯積極重建的計劃。

火箭季前訓練營的首日在12月6號，哈登沒出現。沃爾說哈登其實很歡迎他來火箭，「我百分之百相信他會續留球隊，一起為球隊打拼。」但隔天，哈登還是沒下落。失望的希拉斯只好讓其他隊員繼續練習他以防守為中心的戰術。8號哈登終於從賭城姍姍來遲，但在達成NBA連六次採檢陰性的標準前，他連練習都參加不了，但起碼希拉斯可以和鬍子哥面對面溝通。只是他不曉得的事，哈登此時已經鐵了心要走，而且他已經有兩支屬意的球隊：籃網和莫雷的76人。

等賽季正式開打，哈登在前三戰有認真打，讓NBA各隊再驗個貨：37分、11助攻、5.3個籃板，很鬍子哥的日常數據；但等不到火箭付諸交易行動，哈登使出殺手鐧：擺爛。在接下來五場球，他的成績是：17.4分（命中率低到3成78，三分球才2成56，）、10助攻、5籃板，火箭也只贏了一場而已。這幾場球讓原本和哈登友好的沃爾及表哥都翻臉，在那場希拉斯主持的會議中批鬥哈登。

面對哈登的擺擺，別人不敢出聲，但也前當過球星、球隊大哥的卡珍斯可沒在客氣，屢屢砲轟哈登。 美聯社

此時哈登的離開幾乎已成定局，只剩下去哪的問題。儘管莫雷一再否認76人隊為了網羅鬍子，連前選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）皆曰可放，但誰都知道莫雷對哈登的鍾愛。只是史東抓住前老闆的心態，拿76人的高價當成籌碼，誘使籃網持續加碼，終於擊退了同為大西洋區的死對頭。「籃網隊根本梭哈了，」一個敵隊的制服組說，「他們的飢渴就寫在臉上，在這聯盟中，沒有比飢渴的人更好騙的了，（火箭）賭對了。」在牽扯四隊的特大號交易中，火箭拿到黑豹歐拉迪波（Victor Oladipo），四個首輪簽，外加四個首輪交換順位權，在才華洋溢的2021年選秀會，火箭隊先搶得搖滾區的位置。

在交易成局後，史東終於和哈登當面溝通。雙方分手，不出惡言，哈登說他只是想離開，不是對史東本身有意見；史東也稱讚哈豋的偉大，希望他去籃網後一切順利。希拉斯也獲得大鬍子臨別的祝福，期許他的後哈登年代能朝他的目標邁進。其實希拉斯說不定是這筆交易案的最大贏家，因為從他接手時烏煙瘴氣的哈登/衛少後場搭擋，搖身一變成為沃爾/黑豹的雙人組，這是一個全新的開始，3勝6敗的火箭隊也爬回五成勝率。

火箭總教練希拉斯因禍得福，在送走哈登之後，千年暗室一燈即明，而且在選秀會上還可能有大收穫。 美聯社

也許火箭少了一個MVP級的超級巨星，但休士頓多年不見的團隊默契和和諧，好像又回來了。