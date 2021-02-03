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NBA／勇士傷到沒中鋒可用 柯瑞：高中隊友都有206公分

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
勇士傷到沒中鋒可用，連主將柯瑞都感到很特別。 路透社
勇士傷到沒中鋒可用，連主將柯瑞都感到很特別。 路透社

金州勇士在今天出戰波士頓塞爾蒂克的比賽中，球隊中鋒魯尼（Kevon Looney）發生左腳踝嚴重扭傷的狀況，讓原本禁區戰力就吃緊的勇士陷入無中鋒可用的狀況，連主控柯瑞（Stephen Curry）都直言，球隊的傷病狀況確實讓人感到瘋狂。

勇士今年先是面臨替補長人克里斯（Marquese Chriss）右小腿骨折，賽季提前報銷的狀況，而菜鳥中鋒威斯曼（James Wiseman）近期也因為左手腕受傷將缺席至少一周賽事，讓近幾場比賽都改由206公分的前鋒魯尼扛起先發中鋒位置，甚至是由198公分的格林（Draymond Green）代班中鋒。

不過魯尼在今天與塞爾蒂克之戰上半場扭傷左腳踝後，賽後也傳出他確定將會缺席接下來的幾場比賽，讓勇士目前僅剩下維金斯（Andrew Wiggins）與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）兩名球員身高在200公分以上。

對於球隊在中鋒位置的傷病狀況，柯瑞今天賽後也坦言確實相當瘋狂，「傷病是賽季的一部分，但你要在同一個位置上傷到沒有人可以上場，這就有點瘋狂了。就連我在高中時期，場上都還會有身高6呎9吋（206公分）的隊友，但現在我們必須把小陣容的優勢完全發揮出來，讓對手難以防守。」

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也表示，接下來將會由格林來扛下先發中鋒的工作，至於先發空缺有可能讓帕斯柯爾（Eric Paschall）或是安德森（Juan Toscano-Anderson）補上，「帕斯柯爾將扮演更重要的角色，甚至安德森也是，他是個很有競爭力且聰明的球員，我愛他，他不僅是一名雙向球員，還是我們重要的一部分。」

勇士 塞爾蒂克 柯爾

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