NBA／籃網奪五星大戰勝利 快艇喬治不滿僅獲1次罰球

洛杉磯快艇本賽季首度與布魯克林籃網交手，兩隊五名聯盟頂尖球星擦出激烈的火花，合計飆下149分，最終籃網靠著三巨頭豪取90分的表現守住勝利，而快艇輸球後全場進帳26分的明星前鋒喬治（Paul George）也表達不滿，認為他全場僅獲得一次站上罰球線的機會，是不受到裁判的尊重。

籃網在前一場與巫師之戰遭到後場雙槍比爾（Bradley Beal）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）狂轟78分並輸球後，今天又面對另外一組聯盟雙星組合的挑戰，並讓快艇喬治與雷納德（Kawhi Leonard）合計拿下59分，再一次陷入苦戰。

不過今天歸隊的哈登（James Harden）聯手杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）在末節挺身而出，帶領籃網在比賽最後5分鐘逆轉戰局，關鍵時刻又靠著罰球鎖定勝利，讓籃網拿下這場「五星大戰」的勝利。

談到球隊在激戰中拿下對快艇的勝利，杜蘭特說：「最後兩分鐘我們差點浪費10分影先優勢，但自從和巫師的比賽後，我們的防守有所提升，儘管快艇製造出了他們想要的機會，但我們也盡全力在干擾他們。」

而快艇喬治也坦言，這確實是一場頂尖球隊間的對決，儘管少了球迷觀賽，但仍是能夠激發球員拿出最佳表現，讓他很期待兩軍的再一次交手，「我們掉入對手的節奏，但也曾在比賽中打出自己的風格，但比賽最後我們有太多的單打，這讓我們的攻勢受到拖累。」

喬治今天共拿下26分，但全場僅有1次罰球機會，是5名球星中罰球次數最少，也讓他在賽後表達不滿，「我想說，我只獲得一次罰球機會是不受尊重的，但我話就說到此為止。我創造了大量的身體接觸，但卻只被送上罰球線一次。」