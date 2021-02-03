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NBA／今日戰績表 籃網三巨頭力壓快艇雙星

聯合新聞網 / 整理
籃網三巨頭力壓快艇雙星！ 路透社
籃網三巨頭力壓快艇雙星！ 路透社

NBA今日戰績表

暴龍 123:108 魔術

快艇 120:124 籃網

灰熊 116:134 溜馬

拓荒者 132:121 巫師

塞爾蒂克 111:107 勇士

活塞 105:117 爵士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 溜馬 vs. 公鹿

08:00 76人 vs. 黃蜂

08:30 獨行俠 vs. 老鷹 (Eleven Sports1、ELTA1)

09:00 尼克 vs. 公牛

09:00 快艇 vs. 騎士

09:00 巫師 vs. 熱火

09:00 火箭 vs. 雷霆

09:30 灰狼 vs. 馬刺

10:30 太陽 vs. 鵜鶘 (緯來體育台)

11:00 塞爾蒂克 vs. 國王

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