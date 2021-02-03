NBA／今日戰績表 籃網三巨頭力壓快艇雙星
NBA今日戰績表
暴龍 123:108 魔術
快艇 120:124 籃網
灰熊 116:134 溜馬
拓荒者 132:121 巫師
塞爾蒂克 111:107 勇士
活塞 105:117 爵士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 溜馬 vs. 公鹿
08:00 76人 vs. 黃蜂
08:30 獨行俠 vs. 老鷹 (Eleven Sports1、ELTA1)
09:00 尼克 vs. 公牛
09:00 快艇 vs. 騎士
09:00 巫師 vs. 熱火
09:00 火箭 vs. 雷霆
09:30 灰狼 vs. 馬刺
10:30 太陽 vs. 鵜鶘 (緯來體育台)
11:00 塞爾蒂克 vs. 國王
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