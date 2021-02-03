NBA／成為首位擁簽名鞋的亞裔美國人 林書豪 IG回顧心路歷程

林書豪日前推出個人專屬簽名鞋款，也因此成為史上第一位締造此成就的亞裔美國人，今天他也在IG上分享了自己的感想。

林書豪寫道，「當我22歲時，我是近50年第一位進入NBA的亞裔美國人，而我在意的是這是靠我的技術，並非膚色掙來的。」

「當我22歲時，我是近60年第一位踏上NBA球場的球員，而我在意的是未來，而非沉浸於過去。」

「當我24歲時，我成為NBA歷史上在前4場比賽獲得最多分的球員，而我在意的是如何在接下來的比賽拿更多分。」

「當我30歲時，我成為第一位贏下總冠軍的亞裔美國人，而我在意的是如何再贏下另一座。」

「現在，我32歲了，我出了自己的簽名鞋款，也成為史上第一個擁有個人鞋款的亞裔美國人，自己將會更珍惜與感激現在，我選擇先沉浸在歷史中，而非馬上往下一步邁進。」

林書豪目前效力於勇士隊的發展聯盟聖塔克魯茲勇士隊，預計將在台灣時間2月11日凌晨迎來首戰，對手將是引燃隊。