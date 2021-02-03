尼克重建屢次失敗 本季總算走上正軌

尼克自從2013年後就再也沒打進季後賽，過去的八年戰績一直都處於低檔氣氛中，幾乎是過了明星賽後不久就大概知道可以下季再來了。球隊爛久了，當然就沒有贏球文化，拱錢想請大牌球員如詹姆斯(LeBron James)或杜蘭特(Kevin Durant)等，人家連考慮都不考慮，這是號稱籃球聖地麥加(Mecca)最大的悲哀。尼克隊的MSG球場完就了多少運動賽事、造就了無數的體育英雄、成就了太多的史歌級故事，但過去快10年卻搞得沒有英雄好漢想加入。

紐約尼克隊目前表現最佳的是………教練「錫柏杜」(Tom Thibodeau)！在這樣如此缺乏巨星陣容的情況下，還能打個9勝13負，至少就目前為止，球迷應該給尼克隊和錫教練一些掌聲。

如果今天就打季後賽的話，尼克隊位居東區第十，與季後賽資格就差一場半勝差，從現在開始好好打，季中前做一次有品質的交易，今年就可能進季後賽。現在的NBA東區就像是今年職業美足NFL的國聯東區(NFC East)，各隊先天體質就差，戰績不用過五成一樣可以打季後賽！

尼克隊今年在陣容方面沒有太多的變動，先發陣容中藍道(Julius Randle)、貝瑞特(R.J. Barrett)、裴頓(Elfrid Payton)、羅賓森(Mitchell Robinson)等依舊在，只有新人方面從選秀會上挑了兩名績優股球員塔班(Obi Toppin)和奎克立(Immanuel Quickley)，最大的變動就是教練與人事主管做更動。而目前看來變動是正向的。不敢說尼克隊今年可以開花結果，在季後賽有番作為，但至少各界都肯定尼克隊是走在一個正確的重建道路上。

尼克大前鋒藍道(左)平均每場22.4分、11.1籃板都是生涯最佳，助攻更爆炸性成長到6.0次，是生平涯平均3.0的兩倍。 美聯社

尼克隊走了幾年頹廢不振、敗戰連連的球季後，今年不約而同地和同城布魯克林籃網隊一起發光，雖然不如籃網隊那樣眾星雲集，但至少也沒像往年一樣跌落到東區的尾巴。目前戰績9勝13負，尼克隊在去年拿到第九勝是在第33場比賽時，前年好一點點，打了30場比賽拿到第九勝。而這目標今年在第20場比賽就完成了。

如果說在陣容方面沒有太大變更，但戰績方面卻有進步，功勞不給教練錫柏杜，那要給誰？錫柏杜以現有的蝦兵蟹將用著，靠著防守和有限戰力死打著，說實話目前的尼克隊是比籃網隊更值得尊敬的。有人說，球場上進攻靠天分、防守靠紀律；天分要有好教練來疏導和開發、防守更要有惡教練來布陣與操練。

尼克隊目前問題不少，缺乏四到五顆星的主將，三分線攻勢不行，投得少、命中率也不佳，然後得分也是全聯盟最少的，這幾個元素都是與目前NBA的主打戲軸背道而馳的。錫柏杜當時在接手時也知道這些問題，但畢竟手上天分不多，只能靠防守，所以這樣一支沒天賦的球隊，在防守失分方面居全聯盟第一，整體籃板也抓得不錯。能防守、能抓籃板所傳遞出的訊息就是-「我雖沒有天賦異稟，但至少我認真努力了！」

尼克總教練錫柏杜帶兵嚴格，由於隊中沒有什麼明星球員，因此沒有像在灰狼時遭到強大的反彈，在年輕球員逐漸進步下，尼克體質也有所改善。 美聯社

今年該隊在幾項防守方面的領域做得還算不錯，每場失分數、對手命中率、對方三分線命中率、總籃板數等都是聯盟名列前茅，至少年輕的尼克隊目前打的是錫柏杜教練的防守招牌球。

尼克目前有幾個現象 是好事也是壞事

第一、打擺子、贏球不論強弱的戰績：尼克隊打了20多場比賽，贏球、輸球都是連續的，這是年輕球隊的缺點，球感好時，管他是密爾瓦基還是波士頓、管他是客場還是主場照樣不怕。一旦輸球時，就無法調整，陷在泥沼中，需要好幾場球賽後才能漸漸爬出，找回感覺。這狀況正是資深教練如錫柏杜需要幫忙調教的。

第二、新人輩出、不畏大小：尼克隊今年選進了兩名好用的新秀，本來以為是號稱大學最佳球員、本土布魯克林出產的塔班會大鳴大放，沒想到因傷的關係，反而被期待較小的肯塔基大學明星後衛奎克立搶了個先。這小子從板凳出發，一上場也不管三七二一，拿了球就砍，得分優先、助攻導傳第二，但是靠著他拿手的小拋手和三分進攻，反而從板凳打出了名號。

尼克在去年第一輪第25順位選到控衛奎克立，在最近幾場受到重用的情況下，他有相當不錯的表現，再拚一下可能有機會掀起「快來瘋」旋風！ 美聯社

尼克隊在進攻上的炮火只能說居聯盟B級至C級間，每場比賽沒有像拓荒者隊里拉德(Damian Lillard)或是籃網哈登之流，動不動單場來個40分，尼克隊今年單場得分最高的球員就是新秀奎克立，1月24日在做客波特蘭時拿下了31分，預計很快地，他會調至先發或在進攻上有規劃他的個人進攻陣勢。

現在的尼克可以忘了過去的一切，有了新總管羅斯(Leon Rose)，以及曾經獲選年度最佳教練、並且是NBA史上最快獲得第一百勝的教練錫柏杜後，尼克不再是地雷股，想要重回強隊之林，應該不用再等另外一個八年。