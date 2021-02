NBA／今日戰績表 保羅高效攻34分本季新高

26歲日籍前鋒渡邊雄太在加入暴龍後逐漸適應,昨(2月1日)在對上魔術的比賽更是狂搧3火鍋,引起當地媒體與觀眾熱議。 HIS NAME IS YUTA WATANABE AND HE SAID NAW

2021-02-02 16:40