NBA／今日戰績表 保羅高效攻34分本季新高

一天內我們看見巫師衛斯特布魯克用爆氣三分絕殺籃網，也看見拓荒者里拉德在12秒內兩記驚天三分球逆轉+絕殺公牛，球迷尖叫不斷，媒體瘋狂傳播。 「絕殺」需要實力、球技，NBA歷史上多的是這樣的例子。

2021-02-02 07:00