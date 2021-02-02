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NBA／今日戰績表 保羅高效攻34分本季新高

聯合新聞網 / 整理
35歲的保羅（Chris Paul）今天面對獨行俠又有驚人表現，20投14中狂轟賽季新高34分，外加9籃板9助攻2抄截，成為1983年以來首位單場至少拿到30分9籃板9助攻且命中率達7成的最年長球員。 路透社
35歲的保羅（Chris Paul）今天面對獨行俠又有驚人表現，20投14中狂轟賽季新高34分，外加9籃板9助攻2抄截，成為1983年以來首位單場至少拿到30分9籃板9助攻且命中率達7成的最年長球員。 路透社

NBA今日戰績表

湖人 107:99 老鷹

黃蜂 129:121(OT) 熱火

灰狼 98:100 騎士

尼克 102:110 公牛

拓荒者 106:134 公鹿

國王 118:109 鵜鶘

火箭 136:10+ 雷霆

太陽 109:108 獨行俠

灰熊 133:102 馬刺

活塞 vs. 金塊(防疫考量延期)

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 暴龍 vs. 魔術

08:30 快艇 vs. 籃網 (緯來體育台、ELTA1)

09:00 灰熊 vs. 溜馬

09:00 拓荒者 vs. 巫師

11:00 塞爾蒂克 vs. 勇士 (緯來體育台)

11:00 活塞 vs. 爵士

NBA戰績排行

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