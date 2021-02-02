NBA／今日戰績表 保羅高效攻34分本季新高
NBA今日戰績表
湖人 107:99 老鷹
黃蜂 129:121(OT) 熱火
灰狼 98:100 騎士
尼克 102:110 公牛
拓荒者 106:134 公鹿
國王 118:109 鵜鶘
火箭 136:10+ 雷霆
太陽 109:108 獨行俠
灰熊 133:102 馬刺
活塞 vs. 金塊(防疫考量延期)
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 暴龍 vs. 魔術
08:30 快艇 vs. 籃網 (緯來體育台、ELTA1)
09:00 灰熊 vs. 溜馬
09:00 拓荒者 vs. 巫師
11:00 塞爾蒂克 vs. 勇士 (緯來體育台)
11:00 活塞 vs. 爵士
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