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NBA／投進火箭破紀錄三分球 卡森斯坦言不知什麼狀況

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
火箭中鋒卡森斯此戰投進破隊史單場紀錄的第28顆三分球！ 美聯社
火箭中鋒卡森斯此戰投進破隊史單場紀錄的第28顆三分球！ 美聯社

休士頓火箭在今天出戰奧克拉荷馬雷霆的比賽中，投進創隊史紀錄的28顆三分球，以136：106擊敗雷霆收下本季第10勝，兇猛的進攻火力也讓各界見識到火箭「後哈登（James Harden）時代」的潛力，讓單場拿下18分的球隊一哥沃爾（John Wall）直言，球隊已經產生良好的化學效應。

火箭在本賽季交易走前球隊一哥哈登後，不斷在新陣容上尋求磨合，在今天出戰雷霆的比賽中，他們首節就轟進了平聯盟紀錄的11顆三分球，單節進帳48分，本場比賽則是投進創隊史紀錄的28顆三分球，距離公鹿所保持的聯盟紀錄僅差1顆。

火箭主控沃爾在今天拿下球隊的前8分，全場進帳18分6籃板5助攻，與新團隊的磨合漸入佳境，談到自己與團隊的表現時他說：「現在終於能夠安心的跳了，在受傷前我帶著骨刺出賽了兩個賽季，人們不知道骨刺有多糟糕。現在我們都享受著跟彼此打球，與季初相比我們現在都能為彼此加油，這才是最重要的。」

火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）也說：「他們是一個樂於接受指導的團隊，非常的成熟，他們都不僅是為自己打球，而是為了團隊中的每個人，今晚是一個很好的開端。」

而今天投進球隊第28顆三分球的中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），在談到球隊破紀錄時則強調，破紀錄當下並不知道是什麼狀況，「當時隊友對我大喊出手，我陸續投進兩顆三分球。這是一個很棒的團隊，所有人都認可團隊的理念，並在乎彼此的想法，你已經無法要求更多了。」

雷霆 哈登 沃爾

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