NBA絕殺的藝術 上帝之手重於實力

一天內我們看見巫師衛斯特布魯克用爆氣三分絕殺籃網，也看見拓荒者里拉德在12秒內兩記驚天三分球逆轉+絕殺公牛，球迷尖叫不斷，媒體瘋狂傳播。

「絕殺」需要實力、球技，NBA歷史上多的是這樣的例子。

2004年湖人後衛費雪(下)在最後0.4秒絕殺馬刺，他與隊友布萊恩(上)都驚喜萬分。 歐新社資料照片 1989年季後賽公牛喬丹在終場前罰球線急停、起跳、拉竿、出手、命中，喬丹絕殺騎士這一幕是永遠經典。2004年季後賽湖人後衛費雪在最後0.4秒出手命中，絕殺馬刺最終逆轉整個系列賽，迄今還是讓球迷、媒體津津樂道，0.4秒還有可能接球、出手、命中？這是NBA歷史永遠無法解答的懸案。

2002年季後賽湖人前鋒歐里幸運撿到滾到三分線弧圈頂籃板球，歐里手起刀落，三分命中絕殺當年如日中天國王，到現在都還是國王球迷心中的痛，無法撫平。

1986年西區決賽，火箭223公分長人辛普森最後一秒在罰球線附近接到隊友邊線發球，辛普森空中接球、空中轉身、往籃框一扔，結果「球竟然滾進」，火箭靠著這記幸運球淘汰湖人，打進NBA總冠軍賽。

絕殺最需要球運

里拉德兩記高難度三分命中，除了能力，那需要運氣和時機。防守、對位都壓上來，里拉德出手節奏很棒，這是實力，但絕殺球即使是喬丹或布萊恩這樣的神人也很沒有十足把握。

喬丹生涯大多數絕殺球都是失手收場，他自己在球鞋廣告中都必須承認。布萊恩投丟的球更多，難以數計。絕殺球運成分太高，球權愈多投得愈多，投進比重和印象自然讓人更加深刻。

喬丹(左)和布萊恩(右)的絕殺球畫面總是讓球迷津津樂道，但事實上他們沒投進的最後一擊更多。 2000-01 Upper Deck 球員卡

籃球智慧和過人膽識 也是絕殺必要條件

費雪那記0.4秒接球、出手絕殺國王，史上絕無僅有，那就是費雪掌握出手節奏和籃球智慧，在隊友掩護、跑動、接球、出手過程中，沒有一點遲疑擔誤，一氣呵成。

里拉德和衛斯特布魯克的三分絕殺都是掌握時機和智慧，當球隊落後5分或2分時，把握比賽有限時間，用最快出手和大號三分球賭注一搏。決定比賽勝負英雄不只是靠實力和能力、球運，何時出手、如何出手、出手時機和時間點至為關鍵。

衛斯特布魯克絕殺籃網那記三分球，靠的就是巫師後衛比爾只花4秒就命中追命三分球，把原本落後5分劣勢追到兩分，比爾掌握比賽時間剩下11秒(巫師落後5分)，迅速把球帶到前場，大號三分球直接拔起、出手、命中，製造籃網發球混亂和失誤、掉球，為衛斯特布魯克創造另一次出手空間。比爾理解比賽情勢和劣勢智慧，做出最精準判讀和出手位置，才有衛斯特布魯克最後那記奇蹟逆轉三分球。

巫師靠著衛斯特布魯克的三分球絕殺籃網，但隊友比爾(中)精準掌控情勢也是功不可沒。 美聯社

里拉德連續兩記三分球命中絕殺逆轉公牛也是，拓荒者當時落後5分，比賽時間剩下12秒，里拉德先用一記賭博性三分出手命中把比分拉近，最後再靠亂軍中爭球、撿到球，幸運投進那顆逆轉絕殺。

在絕殺發生之前精準比賽解讀、把握細節、臨場應變、掌握出手時機和出手位置，令防守球員措手不及，每個環節缺一不可。

絕殺是門「藝術」，集球技、能力、智慧、球運、膽識於一時，下次當你幸運目睹決定比賽的一次關鍵投籃命中，那就是「上帝之手」左右比賽，跟誰來出手不一定有絕對關係。