巴克利、歐尼爾評論惹人嫌 是苦口良藥還是傷人嘴砲？

今日當你觀看TNT的NBA賽事轉播時，應對毒舌球評巴克利（Charles Barkley）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）頗為熟悉。不過，分別於2000、2011年退役的他們，並非所有人都記得其籃壇成就，即使有也來自於傳聞，這也是為何近日兩人與現役球星隔空開砲時，一些粉絲認為他們應該閉嘴，而未深究批評的含意。

過去多年，兩位籃球名人堂成員在 NBA內幕（Inside the NBA）高談闊論，從球團補強、戰術執行、球員動向、場內外言行等發表看法。當他們盛讚時，當事人勢必大為欣喜，能被兩位重量人物褒美再好不過。但是，巴克利與歐尼爾向來以「敢說」聞名，高收視率亦靠爭議性內容衝刺，所以批評遂為常態，這時就考驗個人修養和解讀的角度，終究不是誰都有雅量被人指教。

幾個回合交手，現役球星就差沒飆粗口回應，亦引起各界討論：「這兩位NBA大佬是否過頭了？」最近一次，是歐尼爾和猶他爵士隊的球星米契爾（Donovan Mitchell）事件，捲入風波的還有杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）。爵士隊的比賽轉播時，球評之一史密斯（Kenny Smith）提出，米契爾是否將從球星蛻變為超級巨星，尤其爵士隊本季繳出7連勝，但歐尼爾否定史密斯的說法，直言自己和真正巨星共事過，米契爾沒到這種檔次。

歐尼爾對爵士控衛米契爾有很高的期待，他認為米契爾應該要打出更高的水準，不過米契爾對歐尼爾的批評並不認同。 美聯社

得知歐尼爾說詞的米契爾不以為然，也透過媒體做出回應。在社群媒體，杜蘭特和詹姆斯紛紛跳入戰局，杜蘭特認為歐尼爾應該享受退休日子，而不是扮演電視教練比手畫腳去指導球員。詹姆斯表示，建設性批評和仇恨詞句有所區隔，歐尼爾和巴克利的談話讓人同時聽到兩種訊息。這顯示一個問題：「當籃球名人堂的前輩給予評價時，為什麼年輕球員會如此敏感？」他們是期待聽到一面倒的讚美，還是希望聽到什麼更好的建議？

面對年輕球員不友善的態度，接受美國媒體採訪的巴克利態度故我：「過去20年我評論風格始終如一，我在做我的工作，秉持著公平、誠實態度，我曾經批評過詹姆斯這種大牌，所以不會因某些人不悅而有雙重標準。」巴克利近年比較經典的談話，是抨擊布魯克林籃網隊砸大錢延攬杜蘭特，後者第一季的貢獻是「盯地板」。麻辣調侃內容掀起波瀾，一些球員認為巴克利太刻薄，因杜蘭特處於阿基里斯腱養傷狀態，如此說法有欠公允。

杜蘭特目前算是聯盟連數一數二的球星，巴克利對他的批評實在太難聽了，真的是完全不給面子。 美聯社

另一次開砲是射向洛杉磯快艇隊球星喬治（Paul George），巴克利要喬治別把去年季後賽低潮，焦慮與壓力當藉口，他說：「我不認為能賺進百萬美元的傢伙，被困在一個可釣魚、打高爾夫和籃球賽的地方（佛羅里達州），有必要感到擔憂。」你可以說此為巴式風格，無論球員時期、退役後擔任球評，他的大嘴始終沒停過，吐出的詞句也鮮少有客套或褒揚。

巴克利受訪說，他可以講出任何球星最起碼九個以上的優點，但不會有人想聽也不會表達感謝。只要在節目說一句負面的話，球員或經紀人就會私下發簡訊抱怨。米契爾和歐尼爾隔空對話，力挺好友的巴克利說：「米契爾生涯至今，只有一場超過十個助攻、十個籃板。反觀我的主持搭檔史密斯當球員時，約90場比賽貢獻10個助攻和籃板。所以，我們不認同米契爾此刻可稱為超級巨星，巨星有全面性的身手可贏球，就像西蒙斯（Ben Simmons）沒學會投籃前，就不是巨星。」

巴克利認為，講再多好聽的話也不會有人聽，但只要一句負面的話出口，對方才會接收資訊產生反應。 歐新社資料照片

巴克利強調，批評重點不是公平與否，而是個人成長。現在這些年輕人辦不到，不代表未來也辦不到，況且他也從沒和歐尼爾撰寫劇本，計畫在節目裡詆毀任何一人。批評喬治，巴克利解釋是用他的方式形容季後賽表現，至於杜蘭特無疑將成為史上最偉大球員之一，但他得靠一己之力領導球隊奪冠前先被批評。至於詹姆斯，他的主宰力並不是在邁阿密的三巨頭時光，而是為克里夫蘭摘下冠軍之後。