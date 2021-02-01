NBA／迎訓練營首日 G聯盟卻出賣林書豪「尚青」照

根據報導，在經過核磁共振檢查後，塞爾蒂克主力後衛史馬特（Marcus Smart）確定為左小腿一級拉傷，預計將缺席2至3週的時間。 史馬特是在先前對湖人的第四節比賽中，因一次補防落地摔倒，之後在

2021-02-01 16:25