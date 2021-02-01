NBA／迎訓練營首日 G聯盟卻出賣林書豪「尚青」照
積極尋求重返NBA舞台的林書豪，日前在個人IG表示自己已經完成11天的隔離，將積極為所屬球隊聖塔克魯茲來作最後衝刺，迎接台北時間2月11日凌晨零時的G聯盟開幕賽(賽程表)。
G聯盟一共有18支隊伍參賽，每隊預計將會打15場比賽，將決定出戰績最好的前8支隊伍，出席3月上旬的季後賽，而根據林書豪透露，聖塔克魯茲也在昨(31)日展開為期10天的訓練營。
G聯盟今日也於推特發出貼文，寫下「訓練營的第一天」，並貼出林書豪正在訓練的照片，而以往會在頭頂上做出變化的他，並未在髮型上多加著墨，樣貌宛如初入聯盟時期，顯得青澀許多。
first day of training camp ✔️ pic.twitter.com/TMuAxF2lmy— NBA G League (@nbagleague) February 1, 2021
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