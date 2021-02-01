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中職／林旺衛續任隊長 看球隊從沒有到有很感動

聯合報 / 記者陳宛晶／斗六即時報導
林旺衛續任味全龍隊長。記者陳宛晶／攝影
林旺衛續任味全龍隊長。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊今年隊長由林旺衛續任，他經歷被釋出、在龍隊延續生涯，去年在二軍與年輕球員打了一整季，拿下二軍總冠軍，他感受到感動，「從沒有到有，這一批真的滿年輕的，我覺得有打出教練團的目標和我們的目標。」

龍隊今天舉辦開訓儀式，林旺衛今年確定續任隊長，他向全隊喊話，不管未來是輸是贏，大家可以一起彼此找出缺點，一起扶持、一起監督，也互相打氣，打出讓大家感動的球賽。

談到連任隊長，林旺衛笑說：「葉總（葉君璋）之前就跟我講說，再帶領他們，沒有刻意講（繼續當隊長），就默契。」

今年球隊升上一軍，壓力和去年不同，林旺衛說：「一軍有觀眾、有壓力，有連勝、有連敗。」但他說就像葉總說的，「按部就班去做該做的，把練習的內容在比賽呈現出來，也不用去想要做超越練習的。」

他坦言講平常心很簡單，但不容易達成，「等到遇到了就知道了，慢慢進步，慢慢承受壓力走過來。」

他坦言當隊長與單純當學長的壓力不同，「當學長，我可以像原本那樣做自己、做給他們看，做隊長，就是做好之外，還要做更好，每天都不能鬆懈，每一場都要拿出200%的精神拚給他們看。」

林旺衛 味全龍 葉君璋

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