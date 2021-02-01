HBL／男甲泰山、光復強碰搶勝 女甲淡商、永仁繼續挑戰不敗

今日賽事重點：

●男子組昨天南山中斷了泰山8連勝之後，今天將面對強敵光復高中，兩軍均要爭取第二勝。光復高中曾在複賽時居分組第一，唯一的一敗就是輸給南山，使得兩隊的對抗，勢必相當激烈，兩隊於下午14時在板橋體育館開戰。東森超視轉播的則是15:20泰山對高苑，泰山試圖要扳回顏面，至於18:40為松山對能仁的比賽，衛冕軍能仁是否能像複賽時輕鬆獲勝呢？

●女子組在預賽5連勝分居分組冠軍的永仁與淡商，兩隊於昨天都取得勝利後，今天分別對上金甌及普門，均要繼績挑戰不敗，迎接7連勝。至於北一女昨天打敗南山後，今天對上陽明，也有機會再奪勝。

(詳細賽程可見表)

昨日賽事精華：

泰山預賽、複賽8連勝被南山中斷 衛冕軍能仁對東山遭遇苦戰

南山高中經歷外卡賽洗禮，全隊心態變得沉穩，今天HBL 8強賽首戰，在中鋒吳志鍇29分帶領下，率隊以94比80扳倒泰山高中，中斷泰山開季至今的8連勝。

109學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽今天在新北市板橋體育館、新莊體育館兩地點燃戰火，泰山在預賽、複賽拉出8連勝，8強賽前還未吞下敗仗，8強賽首戰出戰南山高中遭遇挑戰，上半場一度落後20分。

攻勢受阻的泰山，第三節雖將比分拉近，但南山連續飆進三分球，前三節結束以68比49領先，泰山第四節雖拉出31比26攻勢，仍未能扭轉戰局，終場南山就以14分差取勝。

南山複賽階段意外跌入外卡賽，經歷外卡賽考驗，才搭上8強列車，今天8強首戰扳倒泰山，教練許時清直呼：「這一勝滿關鍵的。」

許時清透露，球員在歷經外卡賽後，沉澱心態，透過自我對話，心態更沉穩，他坦言，「總是要輸球、當頭棒喝，有些東西才會聽得進去」，後續將秉持謙卑、低調的態度，首要目標先晉級4強。

吳志鍇29分、19籃板，雙雙寫下個人生涯新高，他和教練聽到賽後數據後，都同感意外，他也將功勞歸功於隊友做好卡位。

南山8強賽首戰告捷，吳志鍇儘管開心，但他強調不能鬆懈，「後面還有6場，開心一下下就好，把該做的做好，不想再輸一樣的球隊」。

壓軸衛冕軍能仁家商與東山高中之戰，能仁第四節靠著林子皓三分球，將比賽逼入延長賽，能仁歷經兩度延長，以98比92力退東山。

HBL 8強賽採單循環賽，取前4名晉級4強，今天首日賽程除了能仁、南山、光復高中收下勝利外，東泰高中則以80比68力退松山。(中央社)