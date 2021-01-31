足球／16年前空難後東山再起 巴西足球隊捧杯

足球界永遠充滿著可歌可泣的故事！巴西足球隊沙佩科恩斯日前在巴西次級聯賽最終輪擊敗對手，拿下巴乙聯賽冠軍，成為眾所矚目的焦點。原沙佩科恩斯於16年參與南美俱樂部盃決賽時，遭遇毀滅性空難，全隊22人喪命19人，即便聯賽願意提供他們三年不降級的特別保護，但硬氣的沙佩科恩斯不願接受，經過艱困的重建，在當年倖存者、現任隊長魯舍爾的帶領下，終於拿下冠軍重回巴甲。

經歷空難重挫

受到疫情影響，巴西聯賽最終輪拖到本週末才告終，而次級聯賽的冠軍戰成為矚目焦點，根據《ESPN》報導，巴乙球隊沙佩科恩斯最終輪寫下奇蹟性的封王，由於競爭對手阿美利加末輪贏球，沙隊除了得贏球外，還得淨勝對手2球才能封王，在補時最後時刻，靠著前鋒拉蒙穩罰進點球，以3：1鎖定勝局，靠著些微的1淨勝球差距奪冠，而一場巴西乙級聯賽的爭冠賽受到的矚目比巴甲還高，是與沙佩科恩斯5年前的空難有關。

2016年11月28日是全球足球迷最難受的日子、特別是沙佩科恩斯的球迷，當日沙佩科恩斯搭機飛往哥倫比亞，將與哥甲強隊國民進行比賽，爭奪當年南美俱樂部盃冠軍，但飛機在途中因燃料用罄而墜毀，機上77人有71人罹難，包含記者與俱樂部高層人員，沙佩科恩斯的一線隊伍22名球員僅3人倖存，這場震驚球界的噩耗讓比賽難以進行，對手國民競技直接把冠軍讓給沙佩科恩斯，但失去幾乎整隊人員已成事實。

東山再起、重返巴甲

當時巴西聯賽一致同意提供沙佩科恩斯保護政策，扶植他們重建，給予三年不降級的保護權，但沙佩科恩斯決定不接受，他們僅接受其餘球隊租借球員支援戰力，搭配青訓球員撐過賽季，隨後避免不了的重建過程中，降級離開巴甲賽場。

但本賽季沙佩科恩斯東山再起，靠著堅強的團隊防守，38輪球賽僅丟掉21球（全聯盟最優秀），在最終輪上演「補時進球奪冠」的奇蹟戲碼，拿到創隊第一個巴西聯賽冠軍，也確定下個賽季重返巴甲賽場。更令人感動的是，舉起本季冠軍獎盃的人不是別人，就是球隊現任隊長、當年空難的倖存者魯舍爾，球隊賽後在推特發文：「在下著雨的球場，我們的力量來自於天上」，沙佩科恩斯的重建與奪冠歷程，忠實紀錄一段可歌可泣的故事。

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