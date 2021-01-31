疫情延燒賽程大亂 NBA宣布兩戰延賽日期
美國職籃NBA 2020-21球季已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而多次更動賽程，今天再宣布兩場比賽賽程變動。
奧克拉荷馬雷霆客場挑戰曼菲斯灰熊的比賽，先前被延到3月開始的下半季，但日期並未確定，那場比賽現在已改在2月17日進行。
另一場原訂1月15日進行，由金州勇士作客鳳凰城，對上地主太陽的比賽，將改到3月4日進行。
NBA採取COVID-19接觸史追蹤措施後，導致太陽無法達到一場比賽至少有8名球員的要求。
而COVID-19健康暨安全規範相關議題，已使得NBA本季開打至今有22場比賽延期。
灰熊本季至今已6場比賽延期，其中5場原訂是1月20日至今天這段期間進行。
雷霆有2場比賽延期，但問題都出在對手身上。
勇士目前為止只有1場比賽延期，就是對太陽的比賽。太陽則是因為追蹤接觸史而湊不到8名球員，1月期間就出現4天內有3場比賽延期的情況。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言