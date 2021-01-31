快訊

案908可傳染期前足跡看這！ 九份老街、大溪老街均列入

境外+2無本土！ Ct值高 均自菲律賓入境

疫情延燒賽程大亂 NBA宣布兩戰延賽日期

中央社 / 紐約30日綜合外電報導

美國職籃NBA 2020-21球季已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而多次更動賽程，今天再宣布兩場比賽賽程變動。

奧克拉荷馬雷霆客場挑戰曼菲斯灰熊的比賽，先前被延到3月開始的下半季，但日期並未確定，那場比賽現在已改在2月17日進行。

另一場原訂1月15日進行，由金州勇士作客鳳凰城，對上地主太陽的比賽，將改到3月4日進行。

NBA採取COVID-19接觸史追蹤措施後，導致太陽無法達到一場比賽至少有8名球員的要求。

而COVID-19健康暨安全規範相關議題，已使得NBA本季開打至今有22場比賽延期。

灰熊本季至今已6場比賽延期，其中5場原訂是1月20日至今天這段期間進行。

雷霆有2場比賽延期，但問題都出在對手身上。

勇士目前為止只有1場比賽延期，就是對太陽的比賽。太陽則是因為追蹤接觸史而湊不到8名球員，1月期間就出現4天內有3場比賽延期的情況。

NBA 勇士 雷霆

延伸閱讀

粉讚最佳CP！曹雅雯、許富凱結婚日期曝光

NBA／扣20%薪水仍登頂 詹姆斯蟬聯7屆全美最高收入運動員

NBA／生涯前40場31次破20分 威廉斯直追喬丹紀錄

NBA／生涯前3季14場破40分 楊恩直逼3大巨星

相關新聞

NBA／扣20%薪水仍登頂 詹姆斯蟬聯7屆全美最高收入運動員

即便疫情肆虐全美，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）還是找到了他的賺錢之道，據《富比世》撰文報導，他本季的收入高達9540萬美元(約26.7億新台幣)，而其中約6400萬（約17.9億新台幣）來自場外收入。

NBA／籃網9人上雙 飆147分寫隊史

籃網隊在昨天出戰雷霆隊的比賽中，儘管球隊明星前鋒杜蘭特在教練團的安排下進行輪休，不過在哈登進帳25分、10籃板、11助攻...

NBA／生涯前40場31次破20分 威廉斯直追喬丹紀錄

威廉森（Zion Williamson）今天攻下21分9籃板7助攻，協助鵜鶘在主場力壓強敵公鹿。在勝利的喜悅之餘，威廉森也寫下一項難得的紀錄。 在新秀年缺席大半賽季後，威廉森第2年開季維持出色的

NBA／今日戰績表 湖人第四節逆襲退綠衫軍中止二連敗

NBA今日戰績表 拓荒者 123:122 公牛 公鹿 114:126 黃蜂 火箭 126:112 鵜鶘 國王 104:105 熱火 湖人 96:95 塞爾蒂克 灰熊 129:112 馬刺

里拉德絕殺三分球 拓荒者神奇逆轉公牛

終場前11.2秒拓荒者還落後5分，但里拉德（Damian Lillard）先是砍進超大號三分球，之後又利用拉文（Zach LaVine）的失誤，拓荒者透過跳球機會讓里拉德在最後拿到球，並一舉轟進絕殺三分球，在驚濤駭浪中以123比122逆轉氣走公牛。

對交易比爾不感興趣 巫師主帥：封鎖29隊電話

比爾（Bradley Beal）開季連續14場至少拿到25分，成為1988-89年的喬丹（Michael Jordan）之後首位有如此飆分表現的球員，現階段更以34.7分高居聯盟得分王。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。