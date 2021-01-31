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NBA／扣20%薪水仍登頂 詹姆斯蟬聯7屆全美最高收入運動員
即便疫情肆虐全美，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）還是找到了他的賺錢之道，據《富比世》撰文報導，他本季的收入高達9540萬美元(約26.7億新台幣)，而其中約6400萬（約17.9億新台幣）來自場外收入。
詹姆斯已經蟬聯7屆全美最高收入運動員，更可怕的是，據富比世統計預測，若不是NBA因疫情影響扣除球員薪水的20%，他的收入早已突破1億美金。
而作為「三分球時代」的最佳代表，柯瑞（Steph Curry）爆炸性的得分能力，以及越投越遠的「Logo Shot」距離，讓他獲得許多人的喜愛，同時他和勇士也簽下巨額合約，他的本季薪資為3440萬（約9.6億新台幣），場外贊助則是4000萬（約11.2億新台幣），目前總收入僅次於詹姆斯。
NBA球員年度收入排行：
1. 詹姆斯（LeBron James）: 9540萬美金
2. 柯瑞（Steph Curry）: 7440萬美金
3. 杜蘭特（Kevin Durant）: 6520萬美金
4. 衛斯特布魯克（Russell Westbrook）: 5810萬美金
5. 哈登（James Harden）: 5000萬美金
6. 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）: 4900萬美金
7. 湯普森（Klay Thompson）: 4330萬美金
8. 厄文（Kyrie Irving）: 4300萬美金
9. 保羅（Chris Paul）: 4010萬美金
10. 里拉德（Damian Lillard）: 3900萬美金
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