NBA／扣20%薪水仍登頂 詹姆斯蟬聯7屆全美最高收入運動員

威廉森（Zion Williamson）今天攻下21分9籃板7助攻，協助鵜鶘在主場力壓強敵公鹿。在勝利的喜悅之餘，威廉森也寫下一項難得的紀錄。 在新秀年缺席大半賽季後，威廉森第2年開季維持出色的

2021-01-30 18:00