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NBA／今日戰績表 爵士推進11連勝續居聯盟第一

聯合新聞網 / 綜合班表
波格丹諾維奇投進7記三分球攻下32分，爵士全場又投進20顆三分球，終場大勝獨行俠推進11連勝。 美聯社
波格丹諾維奇投進7記三分球攻下32分，爵士全場又投進20顆三分球，終場大勝獨行俠推進11連勝。 美聯社

NBA今日戰績表

溜馬 105:108 黃蜂

老鷹 116:100 巫師

騎士 81:102 尼克

國王 126:124 暴龍

公鹿 126:131 鵜鶘

快艇 116:90 魔術

76人 118:94 灰狼

籃網 147:125 雷霆

金塊 109:119 馬刺

獨行俠 101:120 爵士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

09:00 火箭 vs. 鵜鶘

09:00 拓荒者 vs. 公牛

09:00 國王 vs. 熱火

09:00 公鹿 vs. 黃蜂

09:30 湖人 vs. 塞爾蒂克

09:30 灰熊 vs. 馬刺

10:00 太陽 vs. 獨行俠

11:00 活塞 vs. 勇士

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