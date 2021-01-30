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NBA／今日戰績表 爵士推進11連勝續居聯盟第一
NBA今日戰績表
溜馬 105:108 黃蜂
老鷹 116:100 巫師
騎士 81:102 尼克
國王 126:124 暴龍
公鹿 126:131 鵜鶘
快艇 116:90 魔術
76人 118:94 灰狼
籃網 147:125 雷霆
金塊 109:119 馬刺
獨行俠 101:120 爵士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
09:00 火箭 vs. 鵜鶘
09:00 拓荒者 vs. 公牛
09:00 國王 vs. 熱火
09:00 公鹿 vs. 黃蜂
09:30 湖人 vs. 塞爾蒂克
09:30 灰熊 vs. 馬刺
10:00 太陽 vs. 獨行俠
11:00 活塞 vs. 勇士
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