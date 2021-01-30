NBA／今日戰績表 爵士推進11連勝續居聯盟第一

在主場以116：104擊敗獨行俠後，加上湖人惜敗76人，爵士拉出本季聯盟最長的10連勝，暫時躍居西區與聯盟龍頭，儘管高興只能是一時，但迄今的好表現也確實其來有自。 開季至今，爵士是唯一一支在攻守

2021-01-30 09:20