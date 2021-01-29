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NBA／美媒讚表現亮眼KD不領情 網友調侃「不切小帳嗎？」
因阿基里斯腱斷裂休養一個賽季後，籃網明星前鋒杜蘭特(Kevin Durant)本季擺脫傷勢，再次繳出統治級賽季，亮眼表現也讓美媒《Bleacher Report》在官方IG貼出杜蘭特本季數據，更稱讚他為傷癒復出後最強球員，沒想到杜蘭特卻不領情，留言表示：「別吹捧了。」
《Bleacher Report》貼出杜蘭特在2013-14年拿下MVP賽季數據與本季做比較，當年杜蘭特平均攻下32.0分、7.4籃板、5.5助攻，命中率高達50.3%，抱回生涯首座MVP獎項，而受過大傷後的杜蘭特本季至今仍繳出30.5分、7.5籃板、5.5助攻的頂級數據，與MPV賽季相差不遠。
此篇貼文一出，也引來本尊杜蘭特留言，但他卻潑冷水，留言表示：「別吹捧我了，我不需要。」，明確表示不需任何讚美，來證明自己仍是處在巔峰，狂妄的發言也引起許多球迷輿論，而擅長與網友互動的杜蘭特，並不諱言自己有許多社群媒體的分身帳號，因此也被許多人留言調侃，「你應該切換小帳來回應的。」，許多網友見狀也哄堂大笑。
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