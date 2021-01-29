季前宣示重返巔峰 喬治觸底反彈成快艇催化劑

上個賽季快艇雷聲大雨聲小，坐擁頂級雙星雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)坐鎮，例行賽排名高居西區第二，一度封王呼聲為全聯盟最高，最後卻重重跌了一跤。快艇在奧蘭多泡泡圈的季後賽第二輪錯失3勝1敗的聽牌優勢，最後連輸三場給金塊，無緣在西區冠軍賽和湖人上演球迷期待已久的洛城內戰。

快艇也因為季後賽的失利多次傳出休息室風暴，雙核之一的喬治在季後賽首輪突然失去投籃準心，嚴重陷入進攻低潮。雖然他在第二輪表現有所反彈，但作為球隊二當家，喬治在關鍵時刻軟手，場上不夠沉著，和隊友間的溝通似乎也出現問題。顯然地，外界認定喬治的表現並不符他的身價。

總的來說，當檢討快艇上季成績單之時，喬治除了不合格的場上價值外，他在社群上口水戰，場外愛放話的個性更讓他的表現被放大檢視，也難怪喬治無疑會成為被砲轟的出口。

喬治(中)在去年季後賽的表現不夠穩定，對金塊系列賽關鍵第7戰16投僅4中，只得10分卻出現5次失誤，快艇慘敗遭到淘汰，他也遭到大量的指責。 歐新社資料照片

季前宣告強勢回歸 反彈表現有目共睹

喬治在休賽季持續放話，誓言重新找回最佳狀態以備戰新賽季，那時候看起來真不大有說服力，可能等著看笑話的人比相信他發言的人還多。本季開打至今，快艇在輪換陣容改組過後依舊展現強大戰力，例行賽排名和湖人在西區龍頭位置戶別苗頭。

無庸置疑的這支球隊裡最有統御能力的是雷納德沒錯，但快艇至今取得佳績的催化劑卻是喬治觸底上漲的反彈行情。快艇近期很可惜在敗給老鷹後，結束了氣勢如虹的七連勝，雙核心因為觸發了聯盟防疫協議無法出賽，面對球隊還有東部客場五連戰的情況下，兩人歸期未定，加上貝佛利(Patrick Beverley)因傷缺陣，三人的缺席將影響團隊戰力甚鉅，未來快艇的挑戰仍是十分巨大。

談談喬治在缺賽此前的表現，他確實展現了令人驚豔的反彈氣勢和拼戰決心。他在1月初官方公布的MVP排行榜上有名，僅次於詹皇、唐西奇(Luka Doncic)，更勝隊友雷納德，為他自己在奧蘭多泡泡圈的差勁收尾上演復仇記，本賽季目前為止的成績單該贏得尊重。

1月份以來他出賽11場，場均繳出24.5分6.4籃板5.4助攻1.4抄截，個人效率值22.6，兩分和三分球命中都直逼49%，罰球命中率高達九成，相當有水準。喬治本季打球更顯無私，出手選擇合理性提升，或者吸引防守注意之後的分球都做得不錯。在接應方面也減少過多無謂的盤球，接球後投籃的穩定度進步看的見，兩分、三分，以及罰球命中率都是生涯最佳。

喬治(中)在手感好時，中距離跳投、三分球、罰球全都是準得嚇人，對手很想包夾他，但常常還是防不勝防。 美聯社

在教練隆魯(Tyronn Lue)指示下的三角戰術，喬治、雷納德供輸稱職且配合得不錯。雷納德在整個戰術體系中扮演著就像喬丹或布萊恩的角色，由他來作為核心主導整個球隊的運轉，而喬治就是那個最重要的副手。

快艇雙星缺一不可 喬治需與雷納德相輔相成

即便喬治本季出色的翻揚表現，但他在這套體系中就是不能沒有雷納德。所有人都見證過雷納德攻守兩端像個機器人般穩定且無情宰制賽場的高效表現，他的沉穩個性與領袖風範就是目前的喬治所欠缺的。去年12月28號在雷納德缺陣下，快艇就曾打出一場荒腔走板的球賽，以51分之差敗給獨行俠。而該場球也是喬治個人本季命中率最差的一場比賽，命中率3成，僅拿下15分。

快艇陣中的控球組織分野沒有十分清楚，場均助攻最多是雷納德的5.7次，再來是喬治的5.4次，由他們倆人主導球隊大多數的進攻發動，但兩人的失誤卻有著明顯差距。肩負全隊攻防責任的雷納德穩定的可怕，單場才1.8次失誤，但喬治卻高達四次，正是值得改進的課題。

而雷納德光靠自己一個人也無法率領整個球隊前進，這也是為什麼當時他希望快艇球團能找來喬治。他的防守質量足夠優秀，進攻端飆起來也是難以阻擋，但喬治就必須增加關鍵時刻的果決判斷以及穩定性，減少盲目的投籃、切入，或猶豫不決的傳導。

快艇兩大核心雷納德(右)和喬治(左)本季終於打出良好的默契，兩人合作的威力不輸詹皇與戴維斯，日前也同一時間被隔離，看來是心結已解！ 法新社

很明顯的快艇並非無堅不摧，甚至在去年在一片看好下，中箭落馬後，頂級側翼的合體絕非贏球保證。調度上還需教練團去善用這對鋒線組合，讓他們有著相輔相成的加分效果才行。如果說快艇是屬於雷納德的球隊，那喬治就是使這艘快艇加速前進的重要燃料。

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