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NBA／歐尼爾豪宅大曝光 竟有室內籃球場與車庫

聯合新聞網 / 綜合報導
歐尼爾別墅竟有室內籃球場。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅竟有室內籃球場。 Atlas Team Compass房產公司

如果中了樂透，你會怎麼花呢？看看NBA明星歐尼爾的奢華別墅吧！

現今NBA球員待遇越來起好，根據ESPN統計，本季(2020-21球季)超過年薪2000萬美元(約5.6億台幣)計有53人，這其中23人超過3000萬美元(約8.4億台幣)，更有6人達4000萬美元(約11.2億台幣)以上，以勇士球星柯瑞(Stephen Curry)4300萬美元(約12億台幣)居冠，這還不含球星代言、贊助收入通常還在年薪之上，很難想像，擁有這麼大筆金額，是要如何來使用？

一般而言，賺了那麼多錢，球星私底下是過什麼生活，通常外界無法窺知，尤其注重私人隱私的球員，更是有大批保全人員保護，讓外界很難去理解他們如何去使用所賺的大筆收入。

歐尼爾別墅可容納17輛室內車庫，像是汽車廠商展示間。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅可容納17輛室內車庫，像是汽車廠商展示間。 Atlas Team Compass房產公司

當然，購買豪宅是不少球星的選擇，雖經常有球員購產有這些相關消息傳出，但外界頂多也只能得知房價與地點之類，至於豪宅內部的裝潢，就不是外界所能得知了。

然而現在有管道得知球星豪宅內部的陳設，就是當球星要轉手豪宅時，房產公司為了要對外宣傳，就會公布一些房間內的細節，著名退休球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)為了銷售在奧蘭多的豪宅，藉由房產公司所釋出的照片，令人瞠目結舌，沒想到竟有室內籃球場及可停放17輛車子的車庫，簡直是不得了。

歐尼爾別墅一景。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅一景。 Atlas Team Compass房產公司

歐尼爾生涯年薪3億美元，代言贊助收入則是這個數字數倍以上，然而在他加入魔術隊第二年，1993年在奧蘭多以395萬美元買下這間依山傍水的別墅，室內裝潢是後來不斷增加改建，歷經轉戰湖人、熱火贏得4座總冠軍後，2011年38歲在塞爾蒂克退休，轉而擔任電視球評為主。而這棟毫宅是2018年求售，喊出2800萬美元，經過兩次降價，最終成交價為1650萬美元。

歐尼爾別墅有著美景的視野。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅有著美景的視野。 Atlas Team Compass房產公司

經歷28年時間，不論大歐是否因成交價最終還是翻了四倍賺翻，從房產業者的照片中，大歐打造他的豪宅勢必也花了不少錢，但也令外界一窺球星的豪宅生活。

整個獨棟別墅占地3萬1000英畝，有12間臥室、11.5間浴廁，還有6000平方英尺的室內籃球場，可容納17輛車的車庫，房間內的裝潢，以及室外擺設，根本就是帝王級的生活與享受。

室內球場上有熱火隊的標誌，可見他對熱火隊的感情，而牆上有他的球衣、海報等榮耀的代表，等於也是做為他籃球生涯的陳列室，展現超級霸氣的一面。

歐尼爾別墅依山傍水的美景。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅依山傍水的美景。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅假山假水擺設。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅假山假水擺設。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅的高級廚房。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅的高級廚房。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅帝王般的用餐間。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅帝王般的用餐間。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅室內籃球場。 Atlas Team Compass房產公司
歐尼爾別墅室內籃球場。 Atlas Team Compass房產公司

從大歐的豪宅，大概就可以知道球星們是過什麼樣的生活了。

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