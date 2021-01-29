三分球主宰NBA的時代 準與不準都要投！

爵士在全隊第一得分手後衛米契爾缺陣情況下，還是靠著命中16記三分球116：104力克獨行俠，取得最近10連勝，14勝4敗戰績拉下14勝5敗湖人，站上聯盟第一。

爵士連續七場比賽至少命中15個三分球，今年三分球命中率3成97聯盟第二，每場命中16.6個三分球聯盟第一，每場出手41.7個三分球聯盟第三，爵士同時打出聯盟第二低失分，三分夠火防守第一流，取代湖人暫居第一。

聯盟最頂尖三分球表現和出手，搭配聯盟數一數二最頂級防守，爵士今年脫胎換骨表現，攻防效率都排名聯盟前五，尤其以三分球出手和命中最讓人驚訝。

爵士對獨行俠之戰投進16個三分球，贏球之後寫下本季最佳的10連勝紀錄。他們本季的團隊三分球命中率高達39.7%，只輸給快艇的41.8%，而快艇在雙星被隔離前也曾也打出7連勝。 美聯社

三分球從來都不是爵士最重要武器和球隊招牌，但今年爵士「轉性」，在鐵血防守+半場攻防中加入三分球元素，愈投愈火愈投愈多，顛覆人們對傳統爵士球風印象。

現代NBA已經顛覆太多傳統籃球觀念，比如：暴龍每場出手43次以上三分球，比美過去三年火箭。熱火三分射手羅賓森每場出手8.3個三分球(場均10次出手)，他是NBA最專職三分射手，三分球命中率也有4成高水平。

熱火後衛「石佛上將」羅賓森平均每場投籃剛好10次，其中竟有8.6次是在三分線外，他的三分球命中率還能高達40.4%！ 美聯社

羅賓森已經靠著三分球和犀利三分跳投，奠定自己在熱火和聯盟地位，幾乎所有對手都要針對他的三分球出手進行圍堵和針對性。羅賓森不是球星，更不具備未來球星光環，但靠著一手漂亮三分球，羅賓森在NBA和全球都享有知名度和高關注力。

熱火七呎中鋒歐林尼克也很另類，場均出手8.7次，其中6.2次是三分球，但他的投籃命中率不到3成2，遠低於聯盟3成5中間水平，可是在熱火戰術體系和拉開空間戰略上，歐林尼克還是狂猛出手三分球。

熱火中鋒歐林尼克(左)的三分球命中率低到只有31.3%，但他還是拚命的投，本季場均三分球出手次數達到6.2次，是他生涯平均3.1次的兩倍！ 美聯社

三分球準不準當然很重要，但更重要的還是戰略運用和拉開空間，這一點湖人也有深刻體驗。湖人今年三分球命中率低於對手的比賽是3勝6敗，湖人儘管是聯盟防守效率第一名球隊，但沒有穩定三分球命中率做為支撐，湖人還是會輸多贏少。

聯盟三分球出手第二多球隊是拓荒者，拓荒者雙槍里拉德和麥凱倫兩人每場比賽至少出手10次以上三分球，其中里拉德每場投10.2個三分，麥凱倫出手11次三分球，兩人三分球出手都多於兩分球出手。穩定的三分球輸出和效率，拓荒者目前在西區戰績排名第五。

馬刺三分球一向投的不多，馬刺教練波波維奇是唯一公開討厭三分球的NBA教練。但馬刺三分球效率極高，戰術運用和創造機會都是一流，馬刺替補後衛米爾斯是馬刺最關鍵三分射手，每場出手11.2次，其中有6.5次是三分球，三分球命中率高達4成1，米爾斯的手感和三分火力，這幾年早就成為馬刺贏球和改變比賽最重要得分武器。

米爾斯場均成績只有超陽春的1.7籃板、2.9助攻、0.5抄截、0.1阻攻、1.2次罰球，但每場可以打25分鐘，就是因為他有很好的三分球能力。 美聯社

過去兩年聯盟戰績最好公鹿，公鹿最好球星安戴托昆波，全世界都知道他不擅跳投，季後賽很容易被防守針對。一旦安戴托昆波被困死，切不進去，打不出快速攻防轉換，安戴托昆波身高、體能、臂展優勢和出色運動能力就很難發揮，公鹿戰力也會大大折損。

為了彌補球技和球路罩門，安戴托昆波這兩年積極苦練，開發外線跳投能力和三分球，今年球季安戴托昆波每場出手4.4次三分，三分命中率只有2成96，遠低於聯盟水平3成5。

安戴托昆波近兩季每場比賽三分球出手都在4.4次以上，但三分命中率和作用並不理想，如果安戴托昆波不能突破投籃障礙，克服球技和進攻罩門，更多落位打禁區和背框，製造犯規爭取站上罰球線，公鹿季後賽想要闖關還是非常困難。

公鹿前鋒安戴托昆波也想多投三分球來增加破壞性，可惜準度不佳，不但對他的幫助極為有限，反而可能成為他罰球越來差的原因。 路透社

NBA三分球世界，準不準穩不穩都要投，這是趨勢。現代籃球愈來愈多長人都喜愛投三分，不論準或不準，有些是戰術定位，更多是戰略部署，負責拉開空間，三分球出手、命語率和效率值也逐漸成為NBA勝負極重要指標。

爵士擁有聯盟數一數二的三分火力和出色防守，目前站上聯盟第一，或許這就是三分球在當代籃球戰術打法中最神奇魅力。