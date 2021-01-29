三分球主宰NBA的時代 準與不準都要投！
爵士在全隊第一得分手後衛米契爾缺陣情況下，還是靠著命中16記三分球116：104力克獨行俠，取得最近10連勝，14勝4敗戰績拉下14勝5敗湖人，站上聯盟第一。
爵士連續七場比賽至少命中15個三分球，今年三分球命中率3成97聯盟第二，每場命中16.6個三分球聯盟第一，每場出手41.7個三分球聯盟第三，爵士同時打出聯盟第二低失分，三分夠火防守第一流，取代湖人暫居第一。
聯盟最頂尖三分球表現和出手，搭配聯盟數一數二最頂級防守，爵士今年脫胎換骨表現，攻防效率都排名聯盟前五，尤其以三分球出手和命中最讓人驚訝。
三分球從來都不是爵士最重要武器和球隊招牌，但今年爵士「轉性」，在鐵血防守+半場攻防中加入三分球元素，愈投愈火愈投愈多，顛覆人們對傳統爵士球風印象。
現代NBA已經顛覆太多傳統籃球觀念，比如：暴龍每場出手43次以上三分球，比美過去三年火箭。熱火三分射手羅賓森每場出手8.3個三分球(場均10次出手)，他是NBA最專職三分射手，三分球命中率也有4成高水平。
羅賓森已經靠著三分球和犀利三分跳投，奠定自己在熱火和聯盟地位，幾乎所有對手都要針對他的三分球出手進行圍堵和針對性。羅賓森不是球星，更不具備未來球星光環，但靠著一手漂亮三分球，羅賓森在NBA和全球都享有知名度和高關注力。
熱火七呎中鋒歐林尼克也很另類，場均出手8.7次，其中6.2次是三分球，但他的投籃命中率不到3成2，遠低於聯盟3成5中間水平，可是在熱火戰術體系和拉開空間戰略上，歐林尼克還是狂猛出手三分球。
三分球準不準當然很重要，但更重要的還是戰略運用和拉開空間，這一點湖人也有深刻體驗。湖人今年三分球命中率低於對手的比賽是3勝6敗，湖人儘管是聯盟防守效率第一名球隊，但沒有穩定三分球命中率做為支撐，湖人還是會輸多贏少。
聯盟三分球出手第二多球隊是拓荒者，拓荒者雙槍里拉德和麥凱倫兩人每場比賽至少出手10次以上三分球，其中里拉德每場投10.2個三分，麥凱倫出手11次三分球，兩人三分球出手都多於兩分球出手。穩定的三分球輸出和效率，拓荒者目前在西區戰績排名第五。
馬刺三分球一向投的不多，馬刺教練波波維奇是唯一公開討厭三分球的NBA教練。但馬刺三分球效率極高，戰術運用和創造機會都是一流，馬刺替補後衛米爾斯是馬刺最關鍵三分射手，每場出手11.2次，其中有6.5次是三分球，三分球命中率高達4成1，米爾斯的手感和三分火力，這幾年早就成為馬刺贏球和改變比賽最重要得分武器。
過去兩年聯盟戰績最好公鹿，公鹿最好球星安戴托昆波，全世界都知道他不擅跳投，季後賽很容易被防守針對。一旦安戴托昆波被困死，切不進去，打不出快速攻防轉換，安戴托昆波身高、體能、臂展優勢和出色運動能力就很難發揮，公鹿戰力也會大大折損。
為了彌補球技和球路罩門，安戴托昆波這兩年積極苦練，開發外線跳投能力和三分球，今年球季安戴托昆波每場出手4.4次三分，三分命中率只有2成96，遠低於聯盟水平3成5。
安戴托昆波近兩季每場比賽三分球出手都在4.4次以上，但三分命中率和作用並不理想，如果安戴托昆波不能突破投籃障礙，克服球技和進攻罩門，更多落位打禁區和背框，製造犯規爭取站上罰球線，公鹿季後賽想要闖關還是非常困難。
NBA三分球世界，準不準穩不穩都要投，這是趨勢。現代籃球愈來愈多長人都喜愛投三分，不論準或不準，有些是戰術定位，更多是戰略部署，負責拉開空間，三分球出手、命語率和效率值也逐漸成為NBA勝負極重要指標。
爵士擁有聯盟數一數二的三分火力和出色防守，目前站上聯盟第一，或許這就是三分球在當代籃球戰術打法中最神奇魅力。
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