NBA／今日戰績表 爵士力克獨行俠拉出10連勝

馬刺主控墨瑞（Dejounte Murray）本季連拿兩次大三元，第二次還是在他腳踝有傷的情況下打敗巫師。這名馬刺已培養五年的控球後衛，總算展現出應有的接班能力。不過，相比上一代的馬刺主控帕克（Ton

2021-01-28 07:00