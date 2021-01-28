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NBA／今日戰績表 爵士力克獨行俠拉出10連勝

聯合新聞網 / 整理
爵士戈貝爾灌籃，助隊拉出10連勝。 法新社
爵士戈貝爾灌籃，助隊拉出10連勝。 法新社

NBA今日戰績表

溜馬 116:106 黃蜂

活塞 107:122 騎士

國王 121:107 魔術

籃網 132:128 老鷹

金塊 109:82 熱火

湖人 106:107 76人

公鹿 115:108 暴龍

塞爾蒂克 106:110 馬刺

巫師 106:124 鵜鶘

雷霆 102:97 太陽

獨行俠 104:116 爵士

灰狼 111:123 勇士

公牛 (延期) 灰熊

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 拓荒者 vs. 火箭

09:00 湖人 vs. 活塞(Eleven Sports 1)

09:00 快艇 vs. 熱火

11:00 勇士 vs. 太陽(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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