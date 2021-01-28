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NBA／今日戰績表 爵士力克獨行俠拉出10連勝
NBA今日戰績表
溜馬 116:106 黃蜂
活塞 107:122 騎士
國王 121:107 魔術
籃網 132:128 老鷹
金塊 109:82 熱火
湖人 106:107 76人
公鹿 115:108 暴龍
塞爾蒂克 106:110 馬刺
巫師 106:124 鵜鶘
雷霆 102:97 太陽
獨行俠 104:116 爵士
灰狼 111:123 勇士
公牛 (延期) 灰熊
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:30 拓荒者 vs. 火箭
09:00 湖人 vs. 活塞(Eleven Sports 1)
09:00 快艇 vs. 熱火
11:00 勇士 vs. 太陽(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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