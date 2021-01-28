NBA／帕克模式難以複製 馬刺對墨瑞得慢工出細活

馬刺主控墨瑞（Dejounte Murray）本季連拿兩次大三元，第二次還是在他腳踝有傷的情況下打敗巫師。這名馬刺已培養五年的控球後衛，總算展現出應有的接班能力。不過，相比上一代的馬刺主控帕克（Tony Parker）一出道就技驚四座，墨瑞的成長之路顯得有點崎嶇。若從帕克的角度來對比墨瑞，可以看出兩人之間有著完全不同，卻又如宿命般的相似與交錯。

先說不同之處，從出身、身材到球風，兩人幾乎南轅北轍。墨瑞是西雅圖土生土長的美國派控衛，身高193公分而且彈跳力驚人，比起188公分的「法國小跑車」帕克，墨瑞更高、更壯、更能搶籃板，打法也更貼近美國控衛的本土傳統。

墨瑞生涯第二季就創下隊史控衛的單季最高籃板紀錄，帕克生涯的籃板表現大概只有墨瑞的一半，然而墨瑞的得分能力就遠不及帕克犀利。帕克生涯場均得分是 15.5分，而他在生涯第二季就到達這個水準，生涯最高更衝到單季20分以上。相比墨瑞目前生涯平均才8.7分，本季出賽17場才衝到14.6分的水準。

除了先天及打法的不同，兩人的入隊基礎及發展模式也不一樣。帕克2001年入隊時，球隊已經在1999年奪下隊史第一冠，他加入的馬刺是一支準備拿下更多冠軍的球隊，這也讓帕克在生涯第二季就拿下個人生涯四冠當中的第一座金盃。而帕克加入球隊的第五場比賽就拿下先發控球的位置，在2018年之前，帕克就是馬刺的不動先發。

帕克(右)坦承他在馬刺初期常常被波總(左)操到哭出來，但是他的成長也是超快，第二季就有15.5分、5.3助攻的成績，而且總冠軍戒指在當季就到手了。 歐新社資料照片

相比之下，現在的馬刺已經中斷了22季打進季後賽的紀錄，本季還沒能穩定搶進前八的位置，正是進入盤整的重建期。而墨瑞在2016年入隊之後，第一季只能偶爾代班，沾沾醬油，好不容易第二季下半獲得認可接下先發主控，結果第三季就因傷報銷，傷停一年回來又遇上新冠疫情攪局，球隊又無緣季後賽，到了今年才算是穩住了這個位置，帶領球隊重新出發。

墨瑞和帕克雖然外在條件和發展過程很不一樣，但兩人也有很相似的地方。當年他們都是低順位的首輪新秀，生涯的起點也都處在一個必須證明自己的逆風之處。

帕克（第28順位）那時要克服的是美國球探系統對於歐陸控球的質疑，今年1月在網飛（Netflix）上架的一部關於帕克的紀錄片中，馬刺球團人員就回憶說，當年他們不認為總教練波波維奇（Gregg Popovich）會想要用一個法國來的小控衛，就連鄧肯（Tim Duncan）也曾在訪問中坦言，一開始他根本不覺得這個不太會講英文的瘦小傢伙能留在隊中多久。

而墨瑞（第29順位）雖然來自球星輩出的西雅圖雷尼爾海灘高校，但該校所處的社區狀況卻是極為糟糕，墨瑞在2016年受訪時說他來自一個極為可怕的地方，曾目擊幫派、謀殺、販毒等等曾出不窮的犯罪事件，而有關自己的年少遭遇，他拒絕透露進一步的細節。這樣的他，靠著球技搶進華盛頓大學，打了一年就投入聯盟選秀，但入隊之後頭上就壓著個帕克，還有個非常出色的替補控球米爾斯（Patty Mills），墨瑞的機會不多，第一年就是不斷地被打回馬刺所屬的發展聯盟球隊去磨。

帕克與墨瑞兩人最大的共通之處，根據波波維奇和隊友的說法，就是他們強大的心理素質和受教的態度。心理的強度讓他們能承受來自巨大的關注和壓力，而受教的態度則是讓他們能不斷進步。

在帕克紀錄片裡，波波維奇曾說他不想選一個扛不住壓力的球員，而他從第一天就沒給帕克好日子過，就算把他拔擢為先發控衛，波波維奇仍舊盯著帕克每一個可能的錯誤，質疑每一個他在場上自行其是的決定。帕克自己也回憶那時波波維奇有幾次實在是越了界，做得太過火了，但他仍是尊重總教練，因為他知道波波維奇為什麼要這麼對他。帕克也記得第一年鄧肯根本不跟他說話，就想要測試他的心理是否夠強悍。

而對於墨瑞，波波維奇也曾在2019年的某次媒體訪問時提到，墨瑞能虛心接受批評，他想要學得更多，他想要變得更強，而他從來沒有顯露出那種「我好可憐」的心態，這一點讓總教練非常欣賞。只要是為了球隊好，墨瑞都會願意去做。此外，墨瑞還有著獨特的幽默感，為馬刺帶來需要的氣氛。墨瑞的態度和人格特質，讓團隊和個人都能同時進步。

波總知道墨瑞(中)天賦遠不如帕克，對他沒有逼得像帕克那麼急，所以沒有出現揠苗助長搞壞球員的情況，這種因材施教的方法終於等到墨瑞發光！ 歐新社資料照片

外表看似不同，內在卻又相似的墨瑞和帕克，這兩人注定的命運交錯，關鍵就出現在傷勢和接班的時間點。以帕克的身材和打法，每次切入對抗得分之後都很容易倒地，但一直到退休前三年，帕克的職業生涯都沒有出現過重大傷病。反觀墨瑞卻是在生涯的第三季就遇上整季報銷的傷勢，這也讓兩人受傷的時間點極為接近，影響了接班的進程。

非常巧合的是，兩人都是在對上火箭時受重傷退場，帕克是在2017年5月的季後賽時發生極為罕見的左腿股四頭肌撕裂，一度可能終結職業生涯，而墨瑞則是在2018年10月的季前賽時，遭到右膝前十字韌帶撕裂的重大傷勢打擊。

這兩人的傷勢，完全打亂了球團的接班佈局。當時帕克受傷，抬著他下場的其中一名隊友正是墨瑞，而在帕克受傷期間，墨瑞也接手了主控的位置。帕克被墨瑞抬出場的這張新聞照片，等於是預告了過去16年來馬刺不動的控球位置即將交接，然而後來的發展卻是超乎所有人的預期。

當時年過35歲的帕克，醫生告訴他這個傷可能會讓他的左腿終生無法完全彎曲，甚至難以重回球場。而帕克不信邪，硬是為了球隊努力復健，並不可思議地在七個月內恢復健康，在受傷的同一年就重返球場。他僅僅缺席了2017-18球季的前19場比賽，在11月宣告復出，而且一回來就是打先發控衛。

只是年紀和受傷依舊降低了帕克的破壞力，在2018年1月底，在帕克傷後復出打了22場例行賽之後，波波維奇決定正式讓墨瑞從帕克手上接過先發主控的位置。當總教練把墨瑞叫進辦公室時，帕克也在現場，一同告知墨瑞這個消息。從此帕克轉任替補，而該季結束之後，帕克被告知下一季他將是球隊的第三號控球，認為自己還能打的帕克就這麼離隊，前往黃蜂尋更多出賽機會。

如果不是因為那年帕克受傷，馬刺可能不用這麼快啟動交接程序。如果不是墨瑞的存在，帕克可能也不會離開待了一輩子的馬刺。結果帕克一走，墨瑞就在開季前受傷而整季報銷，馬刺原本擁擠的控球位置，一下子少掉兩人而出現真空。

海瓦德(右)與墨瑞(左)應該是最了解整季報廢的痛苦與復健之路的辛酸，他們復出之後還能找回身手，甚至打得更好，實在讓人佩服。 歐新社資料照片

回放這兩人彼此交錯的過往，這兩代的馬刺控球確實都在證明自己。當年的帕克，是史上最年輕的先發控衛，只花了四場比賽就搶下先發，生涯打到第二季就奪冠，但他要證明自己不是只靠GDP的其他兩位隊友才能成事。至於墨瑞，進了聯盟五年還算不上球星，個人的職業獎項目前也只有2018年的防守第二隊。以他的打法和所在球隊，想要入選全明星恐怕很難，當年帕克拿了兩次總冠軍之後才在2006年首度打明星賽，對墨瑞來說可能更難。

帕克當年的成功模式，無法完全複製到墨瑞身上，馬刺只能對墨瑞抱以更多的耐心，一步步等他成長。墨瑞第一年出賽時曾單場拿下24分，打破帕克的紀錄，並成為隊史最年輕達成此一紀錄的球員。而帕克在馬刺留下的所有紀錄，都將是墨瑞要突破的天花板。接下來，墨瑞必須不斷地證明自己夠格接班，而本季在馬刺進入青黃不接的階段，若是球隊能在他的帶領之下重返季後賽，甚至更上層樓奪冠，那就是墨瑞超越帕克的機會。