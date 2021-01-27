NBA／「球隊未來沒人能穿24號」 獨行俠以影片緬懷布萊恩

今(27)日為湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)逝世一周年，外界紛紛為這位一代巨星致上敬意，而與布萊恩有過豐富交手紀錄的獨行俠也拋開恩怨，在推特上釋出布萊恩與隊上球星唐西奇（Luka Doncic）擁抱且相談甚歡的影片，並再次強調「未來再也沒有獨行俠球員身穿24號戰袍。」

布萊恩效力湖人20年，與同為西區的獨行俠進行過多次交手，而面對獨行俠隊魂諾維茨基（Dirk Nowitzki）率領的獨行俠，雙方對戰以布萊恩32勝17負佔優，不過在獨行俠奪得NBA冠軍的2011年，不但是具有歷史意義的隊史首座金盃，更是在西區第二輪橫掃當時欲衛冕的湖人。

去年布萊恩逝世的消息一出，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）便宣布球團將24號球衣退休，令眾人感到敬佩，而今日獨行牙再度於推特緬懷布萊恩，貼上布萊恩與唐西奇互相擁抱的影片，似乎具有世代交替的意味，並寫下「即便過了一年，我們仍然懷念著布萊恩和吉安娜(Gianna Bryant)，未來再也沒有獨行俠球員身穿24號戰袍，我們的心將與布萊恩的家人同在。」

Remembering Kobe and Gianna one year later 🖤 Number 24 will never again be worn by a Dallas Maverick.



Our thoughts are with the Bryant family today and always. pic.twitter.com/bHWg4vayRF — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 26, 2021

而唐西奇雖沒有發文悼念布萊恩，但他也在IG限時動態上轉發獨行俠貼文，並以三顆愛心回應，對這位傳奇巨星致上莫大的敬意。