NBA／「球隊未來沒人能穿24號」 獨行俠以影片緬懷布萊恩

今(27)日為湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)逝世一周年,外界紛紛為這位一代巨星致上敬意,而與布萊恩有過豐富交手紀錄的獨行俠也拋開恩怨,在推特上釋出布萊恩與隊上球星唐西奇(Luka Doncic)擁抱且相談甚歡的影片,並再次強調「未來再也沒有獨行俠球員身穿24號戰袍。」

布萊恩效力湖人20年,與同為西區的獨行俠進行過多次交手,而面對獨行俠隊魂諾維茨基(Dirk Nowitzki)率領的獨行俠,雙方對戰以布萊恩32勝17負佔優,不過在獨行俠奪得NBA冠軍的2011年,不但是具有歷史意義的隊史首座金盃,更是在西區第二輪橫掃當時欲衛冕的湖人。

去年布萊恩逝世的消息一出,獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)便宣布球團將24號球衣退休,令眾人感到敬佩,而今日獨行牙再度於推特緬懷布萊恩,貼上布萊恩與唐西奇互相擁抱的影片,似乎具有世代交替的意味,並寫下「即便過了一年,我們仍然懷念著布萊恩和吉安娜(Gianna Bryant),未來再也沒有獨行俠球員身穿24號戰袍,我們的心將與布萊恩的家人同在。」

Remembering Kobe and Gianna one year later 🖤 Number 24 will never again be worn by a Dallas Maverick.



Our thoughts are with the Bryant family today and always. pic.twitter.com/bHWg4vayRF