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NBA／今日戰績表 爵士長紅9連勝緊追湖人

聯合新聞網 / 整理
爵士堪稱是聯盟最火熱球隊，今日輕取尼克後已推進至9連勝！ 路透社
爵士堪稱是聯盟最火熱球隊，今日輕取尼克後已推進至9連勝！ 路透社

NBA今日戰績表

快艇 99:108 老鷹

巫師 88:107 火箭

尼克 94:108 爵士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 活塞 vs. 騎士

08:00 國王 vs. 魔術

08:00 溜馬 vs. 黃蜂

08:30 籃網 vs. 老鷹

08:30 金塊 vs. 熱火

08:30 湖人 vs. 76人 (ELEVEN SPORTS1、ELTA1)

08:30 公鹿 vs. 暴龍

09:30 塞爾蒂克 vs. 馬刺

10:00 巫師 vs. 鵜鶘

10:00 雷霆 vs. 太陽

10:00 獨行俠 vs. 爵士

11:00 灰狼 vs. 勇士 (緯來體育台)

NBA戰績排行

火箭

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