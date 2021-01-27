NBA／今日戰績表 爵士長紅9連勝緊追湖人

已經在聯盟打了17個賽季的哈沃德（Dwight Howard），近日在接受採訪時豪氣干雲地表示，自己身體狀態非常棒，油箱裡面的油料還很充足，至少還可以再戰5年。 哈沃德是在2004年以狀元之姿加

2021-01-27 12:40