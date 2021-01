NBA／與沃爾互嗆垃圾話 衛少：你們贏球才敢囂張

今(27)日火箭主場迎戰巫師,兩隊整場打得難分難捨,而兩位互換東家的巨星沃爾(John Wall)與衛斯特布魯克(Russell Westbrook)在末節更是上演口水戰,最終雙雙各吞技術犯規收場。

Double Ts for John Wall and Russell Westbrook 👀



(via @SportsCenter)pic.twitter.com/jikSc8GB0B