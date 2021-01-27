NBA／與沃爾互嗆垃圾話 衛少：你們贏球才敢囂張

今(27)日火箭主場迎戰巫師，兩隊整場打得難分難捨，而兩位互換東家的巨星沃爾(John Wall)與衛斯特布魯克(Russell Westbrook)在末節更是上演口水戰，最終雙雙各吞技術犯規收場。

Double Ts for John Wall and Russell Westbrook 👀



(via @SportsCenter)pic.twitter.com/jikSc8GB0B — Dime (@DimeUPROXX) January 27, 2021

比賽剩下5分多鐘時，衛斯特布魯克在一次切入上籃造成沃爾犯規，隨後衛斯特布魯克口中念念有詞，沃爾也不甘示弱上前交換語言，而裁判也立即將兩人隔開，並各給雙方一次技術犯規，沃爾更是在衛斯特布魯克罰球時鼓掌，挑釁意味十足。

不過賽後沃爾則顯得雲淡風輕，表示這只是籃球場上常有的垃圾話，「這是兩個具有競爭力的選手展現自我的時刻，這幾年來衛斯特布魯克一直壓著我打，自從我進入聯盟後，這只是我對衛斯特布魯克的第三場勝利，也代表著他是不服輸的悍將。」

沃爾也稱讚衛斯特布魯克一番，「我知道他和我一樣受到了傷害，我們也嘗試著努力變得更好，試圖帶領我們的球隊向前邁進，這不是我們第一次以垃圾話惹怒對方，我知道他有多棒。」

而衛斯特布魯克則顯得怒火中燒，「在場上我並不退縮，我當然也得回嗆，尤其是當我知道他們說的並非事實，沃爾跟卡森斯（DeMarcus Cousins）就是這種人，他們因為要贏球了所以才敢這樣說，我也熱愛與他們鬥嘴。」