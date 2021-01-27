NBA／墜機點追思Kobe 球迷一年後仍難以置信
美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）過世滿一年的今天，不少球迷駐足失事地點，思念心中的偉大球員，有人說「一年過去了，仍像是一場不願醒來的夢」。
去年1月26日，退役籃球明星布萊恩與13歲的女兒吉安娜（Gianna）搭乘直升機，經洛杉磯北方的卡拉巴薩斯（Calabasas）時墜機，機上9人全數罹難。
相隔一年，多家電視台SNG轉播車再度聚集在失事山丘附近的街道上，訪問前來追思的球迷。相較於去年1月26日是大霧陰天，洛杉磯連日下雨後，今天是太陽露臉的大晴天。
附近居民回憶，去年事發後，這條最靠近墜機山丘的街道，停滿了電視台車輛，整整封鎖了4、5天。
從小就是湖人球迷的蓋亞多（Oscar Gallardo）穿戴布萊恩背號的帽子和上衣，帶著鮮花放在路旁，靜靜看著失事地點。
蓋亞多向中央社表示，自己與Kobe年齡相仿，同樣也是兩個女兒的爸爸，今天來到這裡，感覺好像跟Kobe更靠近了一點，希望在這一天好好懷念他。
蓋亞多回想去年這一天，朋友傳簡訊告知時，他完全不相信；一直到新聞媒體開始大肆報導，一邊在工作的他，一邊哭得稀哩嘩啦。
蓋亞多說：「Kobe是這樣的人，無論受傷多嚴重，還是堅持上場比賽。發生這樣的悲劇，似乎世上唯一能夠讓他停下腳步的事。」
對蓋亞多來說，Kobe不只是運動明星，一言一行影響深遠。他把Kobe說過的話貼在牆上、鏡子上，無時無刻勉勵自己進步成為一個更好的人。他現在把這樣的Kobe精神也教給女兒。
同樣穿戴洛杉磯湖人衣服的球迷麥蓋爾（Brittany McGuire）和友人倫特利亞（Travis Renteria）花了20分鐘，從小徑走上山丘，到墜機地點向Kobe致敬。
從小看湖人球賽長大的麥蓋爾說，Kobe是她心目中最偉大的球員，不只因為他在球場上的表現，還有他在退休之後仍然致力於推廣籃球，傳承下一代，為女子職籃WNBA發聲。
同行友人倫特利亞說，就算自己不是籃球迷，但陪著朋友一起到了失事地點，仍然感覺到非常悲傷、沉重，「當你知道一個這麼好的人，受到社區親友敬重的人，以這麼突然的方式走了，真的令人難以接受」。
麥蓋爾說，站在失事地點，感覺還是很不真實，「感覺就像是一場夢，不敢相信它真的發生了」。她說願Kobe與女兒安息，「總有一天，我們會再相見」。
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