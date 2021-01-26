NBA／義大利小鎮追思布萊恩 兒時玩伴億當年

洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）因直升機墜毀意外在今天逝世滿一周年，儘管在他的家人要求下美國當地並沒有公開追悼活動，不過在地球另一端的義大利艾米利亞雷焦（Reggio Emilia），也是布萊恩幼年時成長的地方，卻為他舉辦了一場追思會，並以他和女兒吉安娜（Gianna Bryant）為名設立了一個紀念廣場。

位在義大利波隆那西北邊一小時車程的艾米利亞雷焦，是布萊恩的父親在退役後於義大利生活與打球的地方，而布萊恩當年也是在此地開始接觸籃球和足球，可說是他運動生涯的起源之地。

而今天該地也舉辦了一場以布萊恩和吉安娜為名的紀念廣場揭幕儀式，並在城中的中心種植了一顆銀杏樹來紀念布萊恩，而這條通道正是該城市居民前往籃球場的必經之路，象徵了布萊恩對於這座城市的非凡意義。

艾米利亞雷焦體育基金會副主席說馬卡法瑞（Emanuele Maccaferri）說：「這座城市與其公民都深愛著喬（布萊恩父親）和布萊恩，他在回到美國後總是會提起這座城市，在這個悲傷的一天，我們想要深深記住這個快樂的孩子，他在艾米利亞雷焦許多人的下中留下很多美好回憶。」

身為人口僅有20萬的艾米利亞雷焦中，除了布萊恩外唯一的NBA球員，29歲的鵜鶘前鋒梅利（Nicolo Melli）也透過聲明表達對布萊恩的追悼，他說：「我們有同一位體育老師，因為我們就讀同一所中學，並且在同一座體育館展開我們的青年之路，還是由同一位教練指導。這些事情總讓我微笑，並讓我為我的職業生涯能夠更加自豪。」

而布萊恩在艾米利亞雷焦的兒時玩伴，同時也是青年隊隊友的沃德（Christopher Ward），也在受訪時談到與布萊恩的關係，甚至分享了跟他的互動，「我們在一起時有百分之90都是跟籃球有關，不是在後院或是體育館打球，就是在遊戲中打籃球，或是看錄影帶，像是喬丹（Michael Jordan）的影片，一切都跟籃球有關。雖然他在義大利只待了6、7年，但這對於他的成長期非常重要，他在這裡學到的東西、文化和處事態度，讓布萊恩擁有很多人沒有的特質。」