快訊

陸女搭機返國瞞疫情「害60人隔離」 超慘下場曝

新冠肺炎下的運動末世：「運動泡泡」政策的裡與外

NBA／違反防疫舉動再添一樁 厄文偷渡球衣給阿德巴約

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網後衛厄文(右)竟無視聯盟防疫規範，偷偷與熱火中鋒阿德巴約（灌籃者）交換球衣。 美聯社
籃網後衛厄文(右)竟無視聯盟防疫規範，偷偷與熱火中鋒阿德巴約（灌籃者）交換球衣。 美聯社

籃網今(26)日以98比85澆熄熱火，而賽後卻出現荒唐一幕，籃網後衛厄文(Kyrie Irving)竟無視聯盟防疫規範，偷偷與熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）交換球衣，此舉也遭攝影機清楚錄下。

而前天兩人就有意交換彼此球衣，但當時在旁的維安人員及時發覺，將兩人隔開，而厄文似乎有所不滿，與維安人員交換言語後才離去，而今日兩隊再度交手，賽後厄文似乎也有所準備。

厄文趁著場邊維安人員不注意，將球衣遞到對方手中，而阿德巴約走幾步路後似乎也意識到了，連忙將厄文球衣塞進衣服內，躲開了場邊人員的法眼，成功偷渡了厄文球衣。

根據NBA防疫規範，選手不得在賽前及賽後有過多肢體接觸，同時得保持社交距離，但厄文賽後不僅沒有戴上口罩，甚至將球衣給了對手，做出了防疫的最壞示範。

厄文是否會再遭懲處還不得而知，不過聯盟的防疫準則本來就有爭議，畢竟允許球員在場上接觸碰撞，比賽後簡短的握手寒暄卻被禁止，感覺就像是雙重標準，未來仍有待討論。

社交距離 口罩

相關新聞

火箭改朝換代倚重內線 少了三分球多了整體感

從球隊結構和組成看火箭已經進入「重建」，一年多前送走保羅，去年季外交易衛斯特布魯克，今年開季再丟出哈登，任何一支在兩年內分別送走三大核心球星，八、九成是跳樓重建，至少3-4年很難翻身。但火箭卻不是。儘

NBA／違反防疫舉動再添一樁 厄文偷渡球衣給阿德巴約

籃網今(26)日以98比85澆熄熱火，而賽後卻出現荒唐一幕，籃網後衛厄文(Kyrie Irving)竟無視聯盟防疫規範，偷偷與熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）交換球衣，此舉也遭攝影機清楚錄下

NBA／第四節得分爆發 哈登：嘗試打出侵略性

先前厄文（Kyrie Irving）回歸後的3場比賽，哈登（James Harden）角色有所轉變，出手次數大幅下降，而今天他同樣也只出手10次，不過在關鍵第四節，哈登卻是挺身而出，個人獨拿10分，帶

NBA／三巨頭不夠再組四巨頭？ 傳籃網對勒夫有興趣

籃網上周動用4位球員，喜迎球星哈登(James Harden)組成三巨頭，但卻造成禁區及板凳戰力不足，而根據記者杜馬斯（Jason Dumas）推特指出，籃網有意與騎士討論交易中鋒「天兵」麥基（JaV

NBA／凡妮莎要求聯盟不辦追思會 厄文披布萊恩8號戰袍致敬

明(27)日為湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)逝世滿一周年，但仍讓許多人對這位一代巨星殞落感到哀傷，而根據《ESPN》指出，布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）曾要求聯盟及其他球團

NBA／遭批倚老賣老 歐尼爾曬與前隊友照：我有資格這麼說

近日名人堂中鋒「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal）大開嘲諷技，針對許多現役球星展開毒舌攻勢，讓許多人看不下去，直言歐尼爾發言太超過，而今(26)日俠客又在個人IG貼出幾張與前隊友的合照，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。