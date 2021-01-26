NBA／違反防疫舉動再添一樁 厄文偷渡球衣給阿德巴約

籃網今(26)日以98比85澆熄熱火，而賽後卻出現荒唐一幕，籃網後衛厄文(Kyrie Irving)竟無視聯盟防疫規範，偷偷與熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）交換球衣，此舉也遭攝影機清楚錄下。

而前天兩人就有意交換彼此球衣，但當時在旁的維安人員及時發覺，將兩人隔開，而厄文似乎有所不滿，與維安人員交換言語後才離去，而今日兩隊再度交手，賽後厄文似乎也有所準備。

Security stopping Kyrie Irving and Bam Adebayo’s jersey swap 😂 pic.twitter.com/YsoWaSVPdZ — NBA Central (@TheNBACentral) January 24, 2021

厄文趁著場邊維安人員不注意，將球衣遞到對方手中，而阿德巴約走幾步路後似乎也意識到了，連忙將厄文球衣塞進衣服內，躲開了場邊人員的法眼，成功偷渡了厄文球衣。

Kyrie gave Bam his jersey after the game 💯 pic.twitter.com/7Qh4PHpel2 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2021

根據NBA防疫規範，選手不得在賽前及賽後有過多肢體接觸，同時得保持社交距離，但厄文賽後不僅沒有戴上口罩，甚至將球衣給了對手，做出了防疫的最壞示範。

厄文是否會再遭懲處還不得而知，不過聯盟的防疫準則本來就有爭議，畢竟允許球員在場上接觸碰撞，比賽後簡短的握手寒暄卻被禁止，感覺就像是雙重標準，未來仍有待討論。