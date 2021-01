NBA／違反防疫舉動再添一樁 厄文偷渡球衣給阿德巴約

籃網今(26)日以98比85澆熄熱火,而賽後卻出現荒唐一幕,籃網後衛厄文(Kyrie Irving)竟無視聯盟防疫規範,偷偷與熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)交換球衣,此舉也遭攝影機清楚錄下。

而前天兩人就有意交換彼此球衣,但當時在旁的維安人員及時發覺,將兩人隔開,而厄文似乎有所不滿,與維安人員交換言語後才離去,而今日兩隊再度交手,賽後厄文似乎也有所準備。

Security stopping Kyrie Irving and Bam Adebayo’s jersey swap 😂 pic.twitter.com/YsoWaSVPdZ

厄文趁著場邊維安人員不注意,將球衣遞到對方手中,而阿德巴約走幾步路後似乎也意識到了,連忙將厄文球衣塞進衣服內,躲開了場邊人員的法眼,成功偷渡了厄文球衣。

Kyrie gave Bam his jersey after the game 💯 pic.twitter.com/7Qh4PHpel2