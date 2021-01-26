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NBA／遭批倚老賣老 歐尼爾曬與前隊友照：我有資格這麼說

聯合新聞網 / 綜合報導
歐尼爾IG曬與前隊友合照，認為自己絕對有資格批評他人。 歐新社
歐尼爾IG曬與前隊友合照，認為自己絕對有資格批評他人。 歐新社

近日名人堂中鋒「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal）大開嘲諷技，針對許多現役球星展開毒舌攻勢，讓許多人看不下去，直言歐尼爾發言太超過，而今(26)日俠客又在個人IG貼出幾張與前隊友的合照，也認為自己絕對有資格批評他人。

原本個性就直言不諱的歐尼爾，近幾個月來大肆批評爵士高塔戈貝爾(Rudy Gobert)、籃網球星哈登(James Harden)及米契爾（Donovan Mitchell），引發了詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)等一線巨星反彈，一致認為歐尼爾倚老賣老，形成另一波口水戰。

不甘心的歐尼爾今日則在IG貼上與前隊友的照片，包含哈德威（Penny Hardaway）、布萊恩(Kobe Bryant)、費雪(Derek Fisher)、裴頓(Gary Payton)、奈許(Steve Nash)、韋德(Dwyane Wade)及詹姆斯，並配文寫上，「這些才是偉大球員該有的容貌，我曾經與他們合作，所以知道他們如此出色，#不必憎恨，我認為你們都知道我有資格說這些話。」

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