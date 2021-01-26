NBA／三巨頭不夠再組四巨頭？ 傳籃網對勒夫有興趣

先前厄文（Kyrie Irving）回歸後的3場比賽，哈登（James Harden）角色有所轉變，出手次數大幅下降，而今天他同樣也只出手10次，不過在關鍵第四節，哈登卻是挺身而出，個人獨拿10分，帶

2021-01-26 18:20