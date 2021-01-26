NBA／三巨頭不夠再組四巨頭？ 傳籃網對勒夫有興趣
籃網上周動用4位球員，喜迎球星哈登(James Harden)組成三巨頭，但卻造成禁區及板凳戰力不足，而根據記者杜馬斯（Jason Dumas）推特指出，籃網有意與騎士討論交易中鋒「天兵」麥基（JaVale McGee），也傳出對「愛神」勒夫（Kevin Love）有興趣。
連續兩戰敗給禁區戰力充足的騎士後，籃網也正極力改善缺失，杜馬斯也透露籃網積極與騎士接洽，尋求交易麥基的可能性，麥基今季8.2分、5.9籃板，另送出1.1記火鍋，稱職扮演騎士護框角色。
杜馬斯還指出，籃網也對五屆全明星勒夫感到興趣，雖然本季僅出賽兩場就因小腿傷勢缺賽，但擁有三分砲火及優異籃板實力，是籃網看上勒夫的主因。不過洛夫本季薪資高達3100萬，若成功網羅，代表籃網有4位球員本季年薪高達3000萬以上，團隊薪資壓力過於龐大。
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