NBA／凡妮莎要求聯盟不辦追思會 厄文披布萊恩8號戰袍致敬

明(27)日為湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)逝世滿一周年,但仍讓許多人對這位一代巨星殞落感到哀傷,而根據《ESPN》指出,布萊恩遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)曾要求聯盟及其他球團,不要舉辦布萊恩追思的相關活動。

而《ESPN》透露,聯盟以及包含湖人等30支球團在內,原本就不打算舉行布萊恩紀念追思活動,湖人主帥沃格爾(Frank Vogel)也表示,明天休兵日將不會練球,讓湖人球員們放假一天。

雖然沒有正式舉辦追思會,但球員們依然有各自紀念方式來緬懷布萊恩,今日籃網對戰熱火賽前,與布萊恩交情深厚的籃網後衛厄文(Kyrie Irving),也穿上8號紫金戰袍來到球場,讓許多球迷大讚。

“You know who I was rockin’ tonight.”@KyrieIrving 🖤🤍💜💛 pic.twitter.com/UuwKTdsUMX