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NBA／凡妮莎要求聯盟不辦追思會 厄文披布萊恩8號戰袍致敬
明(27)日為湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)逝世滿一周年，但仍讓許多人對這位一代巨星殞落感到哀傷，而根據《ESPN》指出，布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）曾要求聯盟及其他球團，不要舉辦布萊恩追思的相關活動。
而《ESPN》透露，聯盟以及包含湖人等30支球團在內，原本就不打算舉行布萊恩紀念追思活動，湖人主帥沃格爾(Frank Vogel)也表示，明天休兵日將不會練球，讓湖人球員們放假一天。
雖然沒有正式舉辦追思會，但球員們依然有各自紀念方式來緬懷布萊恩，今日籃網對戰熱火賽前，與布萊恩交情深厚的籃網後衛厄文(Kyrie Irving)，也穿上8號紫金戰袍來到球場，讓許多球迷大讚。
“You know who I was rockin’ tonight.”@KyrieIrving 🖤🤍💜💛 pic.twitter.com/UuwKTdsUMX— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 25, 2021
去年厄文得知布萊恩逝世消息時便深受打擊，缺席了當晚比賽，而在之後籃網主場舉行的哀悼儀式上，整理思緒後的厄文仍是淚流不止，兩人的好交情不言可喻。
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