NBA／籃網三巨頭2連勝 杜蘭特：防守建功

籃網今天在三巨頭杜蘭特、厄文和哈登帶領下拉尾盤，終場以98比85勝出，連續兩場擊敗作客的邁阿密熱火。

美聯社報導，籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）說：「我認為我們整場防守很嚴密。一旦我們開始在第4節投進一些球，就能拉開差距。而我們的防守確實為我們贏了這場比賽。」

儘管籃網的全場投籃命中率僅40%，為球隊本季最低，但終場前7分多鐘打出一波20比7的攻勢技壓熱火。

杜蘭特全場21投僅6中，繳出20分、13籃板和5助攻，他在終場前6分47秒投進關鍵三分球，打破78比78平手局面，沒多久後籃網接管戰局。

哈登（James Harden）也搶下20分，其中10分是在第4節拿下，另有8助攻、4籃板表現。厄文（KyrieIrving）則17投6中，挹注16分、8籃板及4助攻。

哈里斯（Joe Harris）和喬丹（DeAndre Jordan）各拿12分、11分，葛林（Jeff Green）奪10分。

熱火方面，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）繳出26分、10籃板和5助攻；後衛德拉吉奇（Goran Dragic）則貢獻21分、6籃板及5助攻。

籃網今天拿下勝利後，目前例行賽戰績為11勝8敗，東區聯盟排名第5。熱火戰績則為6勝10敗，東區聯盟排名第13。