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NBA／追悼布萊恩 加索表明有意願回湖人打球
湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)意外過世即將滿一周年，前戰友加索(Pau Gasol)在接受西班牙媒體「馬卡報」採訪時，對於這位好友過世周年表示，「曾經那些日子，我一直無法相信他就這麼離開我們，每次回想起他都讓我覺得好空虛。」
「毫無疑問，他給我們留下的是我們應該充實地生活，因為我們不知道明天會發生什麼事。」加索在布萊恩過世後，曾多次表達對他的懷念也力挺遺孀凡妮莎，甚至決定將自己女兒取名吉安娜（Gianna），來紀念與布萊恩一同過世的女兒。
除此之外，受訪中另一個重點就是加索會不會回到湖人隊打球？40歲的他表示自己仍力圖從受傷中復健，想要享受職業生涯最後的時光，「如果能回到湖人打球，那真的很不錯。」只不過他也表達，自己沒有發言權，「這取決一些因素，但我無法控制。」
加索2009、2010年在湖人隊與布萊恩合作贏得兩座NBA總冠軍，2014年離開湖人轉戰公牛、馬刺、公鹿，最後2019年落腳拓荒者，但未上場就在當年11月被釋出，從此未再回到NBA，但他並未宣布退休，仍想回到球場。
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