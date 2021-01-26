火箭改朝換代倚重內線 少了三分球多了整體感

從球隊結構和組成看火箭已經進入「重建」，一年多前送走保羅，去年季外交易衛斯特布魯克，今年開季再丟出哈登，任何一支在兩年內分別送走三大核心球星，八、九成是跳樓重建，至少3-4年很難翻身。但火箭卻不是。儘管先後送走三大鎮隊之寶，但火箭現在還是擁有兩名場均22分以上核心中鋒伍德+後衛歐拉迪波，另外還有兩名場均17分後衛沃爾+葛登。

除了葛登32歲，其他三人都在30歲以下當打之年。角色球員配置上，火箭也沒有太大漏洞，30歲替補中鋒卡珍斯剛打出一場28分、17籃板、6助攻精采好球，三名防守尖兵塔克、布朗、麥克藍莫也都保有4成3到4成6超水準三分球命中率，兩個撿來湊人數新秀梅森、瓊斯也都能打出5成2以上投籃命中率，兩人每場合力貢獻17.3分，相當夠水準又很稱職。

卡珍斯(前)對於哈登的做法是非常不爽，他現在最想證明火箭不靠哈登也能起飛，近兩戰他分別想搶下17和15個籃板，其中對獨行俠之戰還攻下28分。表弟覺醒了，怎會不讓火箭球迷感到興奮！ 美聯社

火箭天賦、人手、數據、比賽內容並沒有太差，火箭開季兩個最大困境，一是教練西拉斯是菜鳥，需要時間跟球員磨合，建立默契確定輪換。二是傷病，火箭今年開季一個多月，陣容、先發、主要輪換都受到疫情和傷病影響，無法穩定下來。

接下來沃爾將跟歐拉迪波組成後場，等208公分長人伍德歸隊後，提升內外線進攻、高度和速度，葛登回到板凳扮演最佳第六人得分角色，側翼塔克、布朗、泰德都是出色3D球員，火箭還蠻讓人期待。

伍德今年場均23.5分、10.8籃板，他的數據和表現並不亞於2013-14年前曾效力火箭「魔獸」哈沃德(場均18.3分、12.2籃板)，伍德進攻手段和速度、擋拆甚至更好。伍德先發，卡珍斯替補，火箭近10年還不曾擁有這麼強大內線和禁區組合。

火箭中鋒伍德(中)本季有23.5分、10.8籃板、1.8阻攻的優異成績，若他與卡珍斯都能保持健康，火箭的內線攻勢將會變得相當有可看性。 美聯社

火箭後場現在沒有大砲，但有三支火槍沃爾、歐拉迪波、葛登，沃爾擅組織、為隊友創造出手空間，歐拉迪波能打爛仗+單打突破，葛登外線火力和改變比賽節奏能力都很擅長，火箭核心陣容和進攻並不會因為失去衛斯特布魯克和哈登有太多折損。

剩下就是得靠菜鳥教練西拉斯建立防守體系，更重要的是把角色球員和拼圖一塊一塊重新拼在一起。35歲塔克今年失去存在感，出手更少數據更差，但其實塔克狀況並沒有下滑。3D後衛布朗和麥克藍莫都能投籃，他們一直是火箭跑轟和三分球戰術最佳組成元素，火箭開季第一個月受困於哈登情緒和交易，加上傷病、疫情困擾，整體表現都不在狀況。

如何讓球員適應全新的作戰模式，將會是火箭總教練西拉斯目前的重要任務，強化防守應該是優先選項。 美聯社

火箭開季6勝9敗勝率4成，排西區第11，是今年NBA表現最令人失望球隊之一，走過風雨和傷病，送走哈登，迎回主力和傷兵，接下來「轉性」的火箭，不再完全依靠三分球和跑轟手氣帶動防守，火箭應該有能力重新回到西區前八。

西拉斯需要時間建立球隊輪換、防守，更需要耐心跟球員取得更多信任和默契。沃爾一直是一名很棒領導者和組織者，歐拉迪波專注得分和進攻，伍德和葛登可以成為新火箭第2和第3穩定得分點，火箭渡過開季混亂，送走心不在休士頓哈登，接下來火箭將進入「團隊籃球時代」，跟過去八年「火箭哈登時代」完全不同。

新火箭將會展現更均衡攻防，不是更多靠三分手氣+球星單打。伍德也將為火箭帶來更多禁區攻擊和多樣牽制力，不會讓火箭進攻局限在單調跳投和球星一對一。從過去一年「五小」陣容變成更合理、更傳統、更重視「內線和高度」陣容，從過去兩年每場至少出手42次以上三分球，今年修正到35次上下，火箭已經不再是過去幾年人們熟悉的那支「三分球+五小陣容」火箭。

沃爾(右)大概沒想到他在轉隊之後，竟然會取代哈登成為球隊的領袖人物，火箭目前提供他更好的舞台來發揮。 美聯社

我預測全新火箭並不會無緣西區季後賽，他們還是有能力搶下一席西區八強席位，火箭已經不再是爭冠級別球隊，但他們在西區攪局，偶而挑落高順位球隊還是會非常精采好看。