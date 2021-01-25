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NBA／勇士隊內零件分散 柯爾：核心球員必須學習一起打球
爵士隊昨天以127：108擊敗勇士隊，連勝場次推進到8，賽後主帥柯爾（Steve Kerr）接受記者採訪表示，「如果我們想爭冠，核心球員必須學習如何一起打球。」
Here's Steve Kerr postgame tonight on his struggling starting lineup, which is now -73 in 161 minutes pic.twitter.com/BSR8sALvj5— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 24, 2021
柯爾表示，「我能肯定的是，我們是一支剛剛組建的球隊，一支由很多分散零件構成的球隊，你看到了延續的重要性，而延續性正是這支球隊所缺少的，賽季初這點顯而易見。」
32歲的柯瑞（Stephen Curry）單場投進5記三分球，生涯進球數超越傳奇球星米勒（Reggie Miller），以2562球獨居史上第2，紀錄夜卻吞敗，也難怪主帥柯爾喊話，「如果我們想爭冠，核心球員必須學習如何一起打球。」
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