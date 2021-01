NBA／勇士隊內零件分散 柯爾：核心球員必須學習一起打球

爵士隊昨天以127:108擊敗勇士隊,連勝場次推進到8,賽後主帥柯爾(Steve Kerr)接受記者採訪表示,「如果我們想爭冠,核心球員必須學習如何一起打球。」

Here's Steve Kerr postgame tonight on his struggling starting lineup, which is now -73 in 161 minutes pic.twitter.com/BSR8sALvj5