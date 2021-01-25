聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／提前看穿對手佈陣 公牛新秀大讚詹姆斯
昨天湖人作客公牛，湖人主將戴維斯（Anthony Davis）攻下本季個人新高，詹姆斯（LeBron James）則小試身手取勝，公牛新秀威廉斯（Patrick Williams）賽後讚嘆詹姆斯的過人之處，竟在比賽中提前看穿公牛隊的戰術布陣。
Patrick Williams says LeBron James was calling out some of the #Bulls' plays ahead of time.— Cody Westerlund (@CodyWesterlund) January 24, 2021
"You can tell he watches a lot of film," Williams says.
此役詹姆斯上場28分鐘，繳出17分、11籃板、6助攻和2抄截，威廉斯在賽後受訪透露詹姆斯數據上看不出的解讀比賽能力，他敬佩地表示，「從這邊你就可以看出來，詹姆斯到底看了多少場比賽。」
湖人客場延續不敗金身，以101比90輕取公牛，本季勇奪9連勝。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言