NBA／提前看穿對手佈陣 公牛新秀大讚詹姆斯

昨天湖人作客公牛，湖人主將戴維斯（Anthony Davis）攻下本季個人新高，詹姆斯（LeBron James）則小試身手取勝，公牛新秀威廉斯（Patrick Williams）賽後讚嘆詹姆斯的過人之處，竟在比賽中提前看穿公牛隊的戰術布陣。

Patrick Williams says LeBron James was calling out some of the #Bulls' plays ahead of time.



"You can tell he watches a lot of film," Williams says. — Cody Westerlund (@CodyWesterlund) January 24, 2021

此役詹姆斯上場28分鐘，繳出17分、11籃板、6助攻和2抄截，威廉斯在賽後受訪透露詹姆斯數據上看不出的解讀比賽能力，他敬佩地表示，「從這邊你就可以看出來，詹姆斯到底看了多少場比賽。」

湖人客場延續不敗金身，以101比90輕取公牛，本季勇奪9連勝。