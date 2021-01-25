NBA／字母哥生涯得分達1萬1000 公鹿隊史第6人

美國職籃NBA「字母哥」安戴托昆波今天攻下27分，率密爾瓦基公鹿129比115擊退亞特蘭大老鷹，中止2連敗，他個人也成為生涯總得分達1萬1000分的隊史第6名球員。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天13投9中攻下27分外，另外也抓下14個籃板，並送出8次助攻。今天這場比賽之前，安戴托昆波的生涯得分與老前輩強生（Marques Johnson）同為1萬980分。

公鹿板凳出發的波蒂斯（Bobby Portis）攻下本季新高的21分，密道頓（Khris Middleton）則貢獻19分、8籃板、7助攻。

公鹿最近5次對上老鷹全部贏球，自2016-17年球季後，兩隊交手12次，公鹿拿下其中的11勝。

老鷹的韓特（De'Andre Hunter）斬獲生涯最高的33分，柯林斯（John Collins）這場比賽砍進生涯最多的單場6記三分球，貢獻30分，替補的賈里納里（Danilo Gallinari）則獲17分。

老鷹此役少了隊上的得分王與籃板王；平均每場比賽可攻下25.4分的楊恩（Trae Young）因為背部痙攣缺陣，他在最近的兩戰一共轟下81分；平均每場比賽可抓下14.5籃板的卡佩拉（Clint Capela）因為右手疼痛缺席，過去兩場先發出賽，他一共摘下45個籃板，其中還包括以13分、19籃板、10阻攻，完成「大三元」的紀錄。在卡佩拉無法出賽的情況下，老鷹此役僅拿下本季新低的5個進攻籃板。

在楊恩、卡佩拉不克出賽的情況下，老鷹啟用老牌後衛朗多（Rajon Rondo）、菜鳥中鋒歐康伍（Onyeka Okongwu）先發。