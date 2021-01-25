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NBA／布萊恩逝世周年湖人將不追悼 詹姆斯：傳奇永不滅

聯合新聞網 / 綜合報導
1月26日湖人傳奇球星布萊恩逝世滿週年，為避免聚焦在意外與創傷的細節上，湖人球團決定將不舉行任何緬懷活動。 歐新社
1月26日湖人傳奇球星布萊恩逝世滿週年，為避免聚焦在意外與創傷的細節上，湖人球團決定將不舉行任何緬懷活動。 歐新社

據《ESPN》消息指出，1月26日湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）逝世滿週年，為避免聚焦在意外與創傷的細節上，湖人球團決定將不舉行任何向布萊恩緬懷的活動，球隊也不會穿著「黑曼巴（Black Mamba）」球衣出戰克里夫蘭騎士。

日前遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）才在個人instagram貼文呼籲，請媒體不要用空難現場有關的照片撰文，以免再次傷害她們與家人，而湖人球團此次決定也呼應了布萊恩一家的請求。

被問到這位傳奇球星的逝世，詹姆斯（LeBron James）說：「我試著不要將我自己再陷入那個情緒裡，因為那真的太黑暗了，不只是對我，對球團、每一個相關的人而言都是。」他補充，「這世上有太多事物正在衰亡，但傳奇永不滅。」

湖人 Kobe Bryant LeBron James

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