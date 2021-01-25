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NBA／今日戰績表 快艇挫雷霆拉出7連勝搶占西區龍頭

聯合新聞網 / 整理
快艇喬治(右)進攻。 路透
快艇喬治(右)進攻。 路透

NBA今日戰績表

暴龍 107:102 溜馬

雷霆 100:108 快艇

騎士 103:141塞爾蒂克

黃蜂 107:104 魔術

國王 (延期) 灰熊

巫師 101:121 馬刺

老鷹 115:129 公鹿

尼克 113:116 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 76人 vs. 活塞

08:00 暴龍 vs. 溜馬

08:00 黃蜂 vs. 魔術

08:30 熱火 vs. 籃網(愛爾達體育1台)

延期 國王 vs. 灰熊

09:00 湖人 vs. 騎士(緯來體育台)

09:30 金塊 vs. 獨行俠

10:00 塞爾蒂克 vs. 公牛

10:00 馬刺 vs. 鵜鶘

11:00 灰狼 vs. 勇士(愛爾達體育1台)

11:00 雷霆 vs. 拓荒者

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