NBA／今日戰績表 快艇挫雷霆拉出7連勝搶占西區龍頭

日前透過Instagram分享未婚妻生下龍鳳胎的好消息，里拉德（Damian Lillard）今（25）日也應驗「娶某前，生子後」這句俗諺，個人攻下39分、8助攻，率領拓荒者在傷兵滿營情況下，以116比113擊敗尼克。

2021-01-25 13:42