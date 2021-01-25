NBA／今日戰績表 快艇挫雷霆拉出7連勝搶占西區龍頭
NBA今日戰績表
暴龍 107:102 溜馬
雷霆 100:108 快艇
騎士 103:141塞爾蒂克
黃蜂 107:104 魔術
國王 (延期) 灰熊
巫師 101:121 馬刺
老鷹 115:129 公鹿
尼克 113:116 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 76人 vs. 活塞
08:00 暴龍 vs. 溜馬
08:00 黃蜂 vs. 魔術
08:30 熱火 vs. 籃網(愛爾達體育1台)
延期 國王 vs. 灰熊
09:00 湖人 vs. 騎士(緯來體育台)
09:30 金塊 vs. 獨行俠
10:00 塞爾蒂克 vs. 公牛
10:00 馬刺 vs. 鵜鶘
11:00 灰狼 vs. 勇士(愛爾達體育1台)
11:00 雷霆 vs. 拓荒者
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