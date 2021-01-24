NBA／備戰東奧美國將公布60人大名單 詹姆斯、杜蘭特在列

據《美聯社》報導，據兩位知情人士透露，美國籃球協會正計劃擴編，籌組比往年奧運更多人的候選名單，其中包括詹姆斯（ LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）等超級球星，以出戰即將在今年夏天舉辦的東京奧運。

此名單包括日前釋出的威廉森（Zion Williamson）、楊恩（Trae Young）、莫蘭特（Ja Morant）、羅賓森(Duncan Robinson)以及伍德（Christian Wood）等新星。

這兩位透露給美聯社的人士不願透露姓名，原因是此消息尚未開誠布公，美國籃球協會預計在未來幾個禮拜內宣佈這至少60名球員的參賽名單，其中大部分的球員為去年2月就決定好的奧運人選。

去年2月預定的奧運名單除了受傷的湯普森（Klay Thompson），其他44名球員預計都會參賽。

《ESPN》日前就透露美國籃協送出了約60封邀請函給球員，盼取得他們加入順延1年的東京奧運初選大名單，在此之前美國男籃已經在奧運連續贏得3面金牌。

幾位聯盟中的超級球星，如詹姆斯、柯瑞、里拉德（Damian Lillard）、哈登（James Harden）、巴特勒（Jimmy Butler）、羅瑞（Kyle Lowry）、厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特都在去年的參賽名單之中。

湖人球星詹姆斯上個月就告訴美聯社記者他將會考慮參賽東京奧運，原因為他想替現任馬刺傳奇教練波波維奇（Gregg Popovich）效力。

「仍然有可能，我會說不是0%，我愛波波教練。」詹姆斯表示，但NBA季後賽日程是否會影響奧運參賽，根據聯盟最新的規劃總冠軍賽日期將落在7月22日，正好是東奧開幕式的前一天。

NBA總裁席佛（Adam Silver）上個月就表示，聯盟的日程是為了「給球員們機會參加奧運」，「我非常了解這是個人選擇，美國擁有比其他國家更多有潛力的球員，所以應該不會影響太多——雖然對美國隊會有點影響，但不會像其他國家少了一兩個主力球員就造成重挫。」

美國籃協並沒有計畫要進行選拔，而是預計要在未來幾個月將國家隊篩選至12人，這些決定將由選拔委員會做出，部分取決於球員的身體和健康狀況。

美國男籃隊已經是確定能參賽奧運的8支球隊之一。剩下的24支隊伍將爭奪最後的四個名額，而這些將在7月初結束的資格賽中決定。

預計FIBA將於2月2日舉行奧運會抽籤，以確定東京奧運的預賽組別。