NBA／回歸後二連敗 厄文放寬心「我們將會站上最好的舞台」

籃網昨天作客克里夫蘭騎士遭到滑鐵盧，主將厄文（Kyrie Irving）回歸後雖然個人數據不俗，但球隊卻二連敗，今日還得背靠背主場面對邁阿密熱火，他在個人Instagram發文打氣，「我們將會站上最好的舞台」。

厄文寫道，「我們最終會站上那個舞台，由兩個最佳球隊碰頭的舞台（意指總冠軍賽）。」、「在這個舞台上，可以打和不能打的人都在評論這個舞台。如果你支持我們，那很好，繼續，但是如果不支持我們，你最終會想談論我們有多偉大。」

昨日籃網與騎士之役上半場大演進攻煙火秀，厄文攻下18分，率隊狂飆60分，而騎士除有塞克斯頓（Collin Sexton）穩健火力供輸，板凳也跳出來挹注31分，全隊不遑多讓也砍下61分，硬是壓過籃網。

然而進入下半場後，火力此消彼長，籃網失誤過多，防守又限制不住騎士進攻，2隊差距往雙位數前進。決勝節上，厄文雖試圖力挽狂瀾，但籃網最多只咬到10分差，騎士總能適時給出回應，最終以113：125兵敗克里夫蘭。